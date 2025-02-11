Екатерина Александрова остановила лидера

Главным сюрпризом второго круга Qatar TotalEnergies Open, проходящего в Дохе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, стала победа россиянки Екатерины Александровой над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Таким образом, Александровой удалось продлить свою беспроигрышную серию, которая с учетом победного для нее турнира в Линце достигла шести матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова во время Qatar TotalEnergies Open, 11 февраля, 2025 год

Фото: Mohamed Farag / Getty Images Екатерина Александрова во время Qatar TotalEnergies Open, 11 февраля, 2025 год

Фото: Mohamed Farag / Getty Images

Турнир в Дохе, стартовавший в минувшее воскресенье, является самым крупным состязанием WTA после завершившегося две недели назад Открытого чемпионата Австралии. На него заявилось подавляющее большинство теннисисток из мировой элиты, в том числе ее нынешний лидер белоруска Арина Соболенко, которая после поражения в мельбурнском финале от американки Мэдисон Кис брала небольшую паузу.

У Екатерины Александровой, занимающей сейчас 25-е место в рейтинге WTA, в отличие от первой ракетки мира подобной паузы не было. Неделю назад она блестяще провела турнир категории 500 в Линце, на котором завоевала первый российский титул WTA в нынешнем сезоне. После этого Александрова логично снялась с состязания в Абу-Даби, чтобы восстановить силы, но в Доху приехала во всеоружии, доказав это стартовой победой над чемпионкой US Open 2021 года британкой Эммой Радукану.

В серии личных встреч с россиянкой белоруска вела с небольшим преимуществом — 4:3, однако свою последнюю из тех трех своих побед Александрова одержала уже очень давно, два с половиной года назад.

Поэтому шансы Соболенко в Дохе котировались гораздо выше. После первой партии, которая осталась за Соболенко, казалось, что упорной борьбы не получится, однако во второй партии Александрова заиграла в блестящий атакующий теннис, заставляя соперницу ошибаться, а в третьем сете, уступая 2:4, смогла сравнять счет.

В итоге судьба матча решалась на тай-брейке, по ходу которого россиянка во многом благодаря прекрасному приему и выверенным действиям на задней линии вела с первого до последнего мяча. Уступая — 3:6, Соболенко смогла отыграть два матчбола на чужой подаче, однако на третьем матчболе ее удар в выгодной ситуации пришелся в аут.

Победив — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 36 минут, Александрова с учетом турнира в Линце одержала уже шестую победу подряд и теперь в 1/8 финала сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, у которой ведет в серии личных встреч — 2:1. Заметно прибавив в психологической устойчивости после начала сотрудничества с капитаном женской сборной России Игорем Андреевым, одна из самых опытных российских теннисисток из топ-100 явно нацелилась на возвращение в первую двадцатку.

Что же касается Соболенко, то она проиграла два матча подряд на турнирах регулярного сезона WTA впервые с октября 2022 года. Впрочем, говорить о серьезном кризисе белоруски пока рано. В прошлом году она также оступилась в своем первом матче после Australian Open — на турнире в Дубае, но затем постепенно набрала победный ход.

Евгений Федяков