Австрийский почин Екатерины Александровой

Первым российским игроком, выигравшим одиночный теннисный титул в новом сезоне, стала Екатерина Александрова. В финале Upper Austria Ladies Linz, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом €925 тыс., она в трех сетах сломила сопротивление украинки Даяны Ястремской. Этот успех позволит 30-летней россиянке, которая в этом году начала работать под руководством капитана сборной России Игоря Андреева, подняться в мировом рейтинге с 30-го на 25-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежная первая подача в решающие моменты финала турнира в Линце помогла Екатерине Александровой выиграть пятый и пока самый престижный титул в карьере

Фото: Severin Aichbauer / SEPA.Media / Getty Images Надежная первая подача в решающие моменты финала турнира в Линце помогла Екатерине Александровой выиграть пятый и пока самый престижный титул в карьере

Фото: Severin Aichbauer / SEPA.Media / Getty Images

После подъема в начале апреля прошлого года на высшее в своей карьере 15-е место рейтинга WTA Екатерина Александрова выступала не слишком удачно и по итогам недавнего Australian Open замыкала третий десяток. Но тут весьма кстати пришелся турнир в Линце, где одна из самых опытных российских теннисисток топ-100 традиционно играет достаточно успешно. Именно там семь лет назад Александрова провела свой первый финал на состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA), а в предыдущем сезоне, когда Upper Austria Ladies Linz впервые получил категорию 500, снова дошла до решающей стадии, довольно быстро уступив Елене Остапенко из Латвии.

Путь Александровой к третьему финалу в административном центре федеральной земли Верхняя Австрия нельзя было назвать очень уж сложным. Получив четвертый номер «посева», она стартовала со второго круга и уверенно справилась с белоруской Александрой Соснович, затем в четвертьфинале в трех партиях переиграла хорватку Петру Мартич, а в полуфинале против «посеянной» первой чешки Каролины Муховой, не сумевшей показать свой лучший теннис, отдала лишь четыре гейма.

Зато в финале россиянке понадобилось продемонстрировать то качество, которого раньше в столь важных встречах ей явно не хватало,— умение доводить дело до логического конца и не позволять своим оппоненткам добиваться коренного перелома.

Соперницей же ее оказалась 24-летняя украинка Даяна Ястремская — достаточно известная теннисистка, которая в юности подавала большие надежды и доходила до финала юниорского Wimbledon 2016 года, а сейчас кроме трех титулов WTA имеет в своем активе также полуфинал прошлогоднего Australian Open.

В этом противоборстве женских нервов у Александровой поначалу было огромное преимущество. Но, выиграв первый сет и поведя во втором 3:0, она временно расклеилась и отдала девять геймов подряд, заставив вспомнить свое очень обидное поражение от эстонки Анетт Контавейт в финальной встрече Кубка Кремля 2021 года, проходившей по схожему сценарию. Однако стоило Ястремской при счете 3:0 в третьей партии немного потерять концентрацию и позволить россиянке выиграть один легкий гейм, как на корте снова завязалась борьба, и постепенно матч перешел в окончание с непредсказуемой развязкой.

Украинская теннисистка пыталась чаще рисковать, порой очень эффектно играя на приеме, но эта тактика сработала не полностью.

При счете 5:5 Ястремская, ведя 40:0, отдала свою подачу, а в двенадцатом гейме Александрова за счет надежной первой подачи и того самого терпения, которого раньше ей порой недоставало, смогла добиться победы — 6:3, 3:6, 7:5. Выиграв чистыми ударами заметно меньше мячей — 7 против 11, она и ошибалась гораздо реже — 15 раз против 42, благодаря чему пополнила список российских чемпионок Линца, в который также входят Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006), Анастасия Павлюченкова (2015) и Анастасия Потапова (2023).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Alexander Scheuber / MatchMaker / Getty Images Екатерина Александрова

Фото: Alexander Scheuber / MatchMaker / Getty Images

Судя по всему, сотрудничество Александровой с Игорем Андреевым, под руководством которого женская сборная России в 2021 году победно завершила свой последний на данный момент сезон в Кубке Билли Джин Кинг, а Диана Шнайдер в прошлом сезоне сделала огромный шаг вперед, развивается успешно.

Пятый и наиболее престижный титул за карьеру экс первой ракетки России позволит ей подняться в рейтинге на 25-е место и претендовать на возвращение в топ-20.

Ведь до крупного турнира в Майами, который пройдет во второй половине марта, Александровой требуется защитить не так уж много рейтинговых очков.

Евгений Федяков