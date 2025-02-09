Русские ракетки закрыли Европу

Победительницей Transylvania Open, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом $275 тыс., завершившегося в румынском городе Клуж-Напока, стала россиянка Анастасия Потапова, которая в финале в трех сетах одолела итальянку Лучию Бронцетти и завоевала третий титул за карьеру. Это уже второй успех российских теннисисток на турнирах WTA за последние две недели. Напомним, что в начале февраля в австрийском Линце лучшей стала Екатерина Александрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титул, выигранный Анастасией Потаповой на турнире в Клуж-Напоке, стал для нее третьим за карьеру и первым за последние два года

Фото: Horvath Tamas / Getty Images Титул, выигранный Анастасией Потаповой на турнире в Клуж-Напоке, стал для нее третьим за карьеру и первым за последние два года

Фото: Horvath Tamas / Getty Images

Открытый чемпионат Трансильвании стал вторым и последним зимним европейским турниром WTA, а стартовал он сразу после выигранного неделю назад Екатериной Александровой состязания в австрийском Линце. Список его участниц выглядел довольно скромно, зато «посеянная» выше всех 32-я ракетка мира Анастасия Потапова, которая начала этот год без провалов, но и без особого блеска, получила хорошую возможность cделать весомую прибавку в свою общую сумму рейтинговых очков и побороться за третий в карьере одиночный титул.

Прошлый сезон был для российской чемпионки юниорского Wimbledon 2016 года не очень успешным.

Свои лучшие результаты она показала на турнире категории 1000 в Индиан-Уэллсе, где достигла четвертьфинала, и на Roland Garros, где вышла в четвертый круг, но не смогла взять ни одного гейма у будущей чемпионки польки Иги Швёнтек. Неудивительно, что по итогам 2024 года Потапова, которая пару лет назад поднялась в рейтинге на высшее для себя 21-е место, откатилась за пределы первой тридцатки.

В четырех матчах на пути в финал в Клуж-Напоке россиянка ни разу не имела дело с теннисистками из топ-100. Сильнейшей из них оказалась 32-летняя швейцарка Виктория Голубич (113-я в мире), с которой Потапова выясняла отношения во втором круге, а в полуфинале она переиграла белоруску Александру Соснович (128-я). В нижней же половине сетки лучшей стала 26-летняя итальянка Лучия Бронцетти, которая по сравнению с Потаповой имеет менее солидный список достижений — один титул WTA, третий круг US Open 2023 года и 46-ю позицию в мировой классификации.

Тактическая картина встречи была предсказуема. Невысокая итальянка, конечно, делала ставку на затяжные розыгрыши на задней линии и беготню по всему корту.

По такой игре Потаповой требовалось терпеть, выжидая подходящих возможностей для обострения игры, но это ей удавалось не всегда. К тому же несколько важных очков Бронцетти выиграла отнюдь не оборонительными, а очень эффектными ударами справа навылет, которые ставили россиянку в тупик.

Все это привело к тому, что, поведя — 4:2, Потапова временно расклеилась, стала спешить, пытаясь атаковать с неудобных мячей, и отдала четыре гейма подряд. Однако вскоре после паузы между партиями, взятой россиянкой, выяснилось, что успех в первом сете дался Бронцетти большой ценой. Уставшая итальянка потеряла в скорости, стала допускать многочисленные ошибки, и вскоре Потапова выдала еще более продолжительную серию из семи выигранных геймов, уравняв положение в матче и поведя в третьей партии — 2:0.

А вскоре выяснилось, что это был коренной перелом. Бронцетти так и не удалось вернуться в игру, и Потапова на всех парах устремилась к победе. Добыла она ее с четвертого матчбола через 2 часа 2 минуты после начала встречи — 4:6, 6:1, 6:2. Значительно улучшить свое положение в рейтинге, где она поднимется лишь на одну строчку, с 32-го места на 31-е, Потаповой не удалось, но уверенности в своих силах у нее наверняка прибавилось.

Следующим турниром с участием Потаповой будет Dubai Duty Free Tennis Championships, который имеет категорию 1000 и пройдет в ОАЭ через неделю.

Евгений Федяков