Американская австралийская мечта

Женский финал Открытого чемпионата Австралии завершился самой крупной неожиданностью этого турнира за последние пять лет. Его двукратная (2023, 2024) победительница, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в трех сетах уступила 29-летней американке Мэдисон Кис, которая ранее никогда не выигрывала титулов на мейджорах, а теперь будет самой возрастной теннисисткой в топ-10 мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэдисон Кис

Фото: Tingshu Wang / Reuters Мэдисон Кис

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Не имея перед этим финалом больших побед, Мэдисон Кис, теннисистка талантливая и по-своему весьма своеобразная, имела основание сетовать не только на свои не очень крепкие нервы, помешавшие ей выиграть несколько крупных турниров, но и на невезение, связанное с травмами. А иногда одновременно и на то, и на другое. Например, в полуфинале US Open 2023 года, в котором ее соперницей была как раз Арина Соболенко, американка всухую взяла первый сет и дважды подавала на вторую партию, но затем уступила два тай-брейка, завершая матч с перебинтованной ногой. Наверное, более обидной неудачи в карьере Кис не было. Не случайно на пресс-конференции после той игры она разрыдалась.

Шансы Соболенко в этом финале, безусловно, котировались заметно выше, но начало финала она откровенно провалила. Две двойные ошибки в первом же гейме, еще две — во второй половине первой партии, а также тотальная неуверенность, сквозившая в ее нескладных действиях у сетки, наложились на выверенную атакующую игру Кис, которая, как и в дебюте того нью-йоркского полуфинала, была явно предпочтительнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэдисон Кис во время финала Australian Open

Фото: Jaimi Joy / Reuters Мэдисон Кис во время финала Australian Open

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Во второй партии на корте многое изменилось. Вернувшись на корт после паузы, Соболенко пришла в себя, добавила в точности и продемонстрировала класс первой ракетки мира, в то время как у Кис случился закономерный временный спад. Самым интересным и захватывающим получился третий сет, в котором обе соперницы вышли на свой максимум. При этом если Кис сохраняла прежнюю среднюю скорость первой подачи (174 км/ч), то у Соболенко она немного снизилась, хотя к сетке она выходила чаще и удачнее.

Решающим стал последний гейм на подаче белоруски, в котором американка продемонстрировала свой великолепный удар справа, а ее соперница в решающий момент дала слабину. В ходе острого розыгрыша при счете 15:30 Соболенко, имев тактическое преимущество, приняла неверное решение, позволила Кис заработать два матчбола, и та воспользовалась своим шансом, реализовав второй из них очередным эффектным ударом навылет. В итоге — 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа 2 минуты. На этот раз слез не смогли сдержать ни Соболенко, которая с досады сокрушила собственную ракетку, ни Кис, ставшая первой американской чемпионкой Australian Open с тех пор, как в 2020 году еще более сенсационную победу в Мельбурне одержала София Кенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэдисон Кис и Арина Собоенко обнимаются после финала

Фото: Tingshu Wang / Reuters Мэдисон Кис и Арина Собоенко обнимаются после финала

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Нынешний прогресс Кис связывают с недавним выходом замуж за Бьорна Франтанжело — ее нынешнего тренера, который в 2011 году в финале юниорского Roland Garros победил австрийца Доминика Тима, а пять лет спустя недолго входил в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Именно он посоветовал ей поменять ракетку — перейти на новую модель компании Yonex, позволяющую лучше сочетать мощь, которой всегда отличалась Кис, с контролем мяча.

Сколь затяжным будет подъем Кис по ступеням мирового рейтинга, где она с 14-го места шагнула сразу на 7-е, высшее в своей карьере, пока не ясно. Однако 12 матчей подряд, выигранные ею с учетом турнира в Аделаиде, а также 2554 очка, набранные с начала года, сделали самую возрастную теннисистку топ-10 лидером нынешнего сезона, который, впрочем, только начался. Испытывая большую симпатию к быстрым кортам, Кис тем не менее имеет в своем активе и полуфинал Roland Garros 2018 года, что говорит о ее солидном потенциале.

Что касается Соболенко, то ее отрыв от польки Иги Швентек в рейтинге заметно сократился. Теперь белоруска впереди всего на 186 очков. А это означает, что борьба за лидерство в мировой классификации, по всей видимости, обострится.

Евгений Федяков