Американская австралийская мечта
В финале теннисного Australian Open Мэдисон Кис обыграла Арину Соболенко
Женский финал Открытого чемпионата Австралии завершился самой крупной неожиданностью этого турнира за последние пять лет. Его двукратная (2023, 2024) победительница, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в трех сетах уступила 29-летней американке Мэдисон Кис, которая ранее никогда не выигрывала титулов на мейджорах, а теперь будет самой возрастной теннисисткой в топ-10 мирового рейтинга.
Мэдисон Кис
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Не имея перед этим финалом больших побед, Мэдисон Кис, теннисистка талантливая и по-своему весьма своеобразная, имела основание сетовать не только на свои не очень крепкие нервы, помешавшие ей выиграть несколько крупных турниров, но и на невезение, связанное с травмами. А иногда одновременно и на то, и на другое. Например, в полуфинале US Open 2023 года, в котором ее соперницей была как раз Арина Соболенко, американка всухую взяла первый сет и дважды подавала на вторую партию, но затем уступила два тай-брейка, завершая матч с перебинтованной ногой. Наверное, более обидной неудачи в карьере Кис не было. Не случайно на пресс-конференции после той игры она разрыдалась.
Шансы Соболенко в этом финале, безусловно, котировались заметно выше, но начало финала она откровенно провалила. Две двойные ошибки в первом же гейме, еще две — во второй половине первой партии, а также тотальная неуверенность, сквозившая в ее нескладных действиях у сетки, наложились на выверенную атакующую игру Кис, которая, как и в дебюте того нью-йоркского полуфинала, была явно предпочтительнее.
Мэдисон Кис во время финала Australian Open
Фото: Jaimi Joy / Reuters
Во второй партии на корте многое изменилось. Вернувшись на корт после паузы, Соболенко пришла в себя, добавила в точности и продемонстрировала класс первой ракетки мира, в то время как у Кис случился закономерный временный спад. Самым интересным и захватывающим получился третий сет, в котором обе соперницы вышли на свой максимум. При этом если Кис сохраняла прежнюю среднюю скорость первой подачи (174 км/ч), то у Соболенко она немного снизилась, хотя к сетке она выходила чаще и удачнее.
Решающим стал последний гейм на подаче белоруски, в котором американка продемонстрировала свой великолепный удар справа, а ее соперница в решающий момент дала слабину. В ходе острого розыгрыша при счете 15:30 Соболенко, имев тактическое преимущество, приняла неверное решение, позволила Кис заработать два матчбола, и та воспользовалась своим шансом, реализовав второй из них очередным эффектным ударом навылет. В итоге — 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа 2 минуты. На этот раз слез не смогли сдержать ни Соболенко, которая с досады сокрушила собственную ракетку, ни Кис, ставшая первой американской чемпионкой Australian Open с тех пор, как в 2020 году еще более сенсационную победу в Мельбурне одержала София Кенин.
Мэдисон Кис и Арина Собоенко обнимаются после финала
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Нынешний прогресс Кис связывают с недавним выходом замуж за Бьорна Франтанжело — ее нынешнего тренера, который в 2011 году в финале юниорского Roland Garros победил австрийца Доминика Тима, а пять лет спустя недолго входил в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Именно он посоветовал ей поменять ракетку — перейти на новую модель компании Yonex, позволяющую лучше сочетать мощь, которой всегда отличалась Кис, с контролем мяча.
Сколь затяжным будет подъем Кис по ступеням мирового рейтинга, где она с 14-го места шагнула сразу на 7-е, высшее в своей карьере, пока не ясно. Однако 12 матчей подряд, выигранные ею с учетом турнира в Аделаиде, а также 2554 очка, набранные с начала года, сделали самую возрастную теннисистку топ-10 лидером нынешнего сезона, который, впрочем, только начался. Испытывая большую симпатию к быстрым кортам, Кис тем не менее имеет в своем активе и полуфинал Roland Garros 2018 года, что говорит о ее солидном потенциале.
Что касается Соболенко, то ее отрыв от польки Иги Швентек в рейтинге заметно сократился. Теперь белоруска впереди всего на 186 очков. А это означает, что борьба за лидерство в мировой классификации, по всей видимости, обострится.