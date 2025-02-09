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Коммерсантъ FM
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Юань змеится

Объемы торгов на Мосбирже растут несмотря на китайский Новый год

Вопреки практике предшествующих лет, новогодние выходные в Китае (28 января — 4 февраля) не привели к сезонному снижению активности на биржевых торгах юанем. За шесть дней объем торгов китайской валютой на Мосбирже (MOEX: MOEX) превысил 460 млрд руб., а среднедневной показатель остался на уровне предшествующих недель. Впрочем, значительная часть юаневой ликвидности с прошлого года стабильно торгуется на внебиржевом рынке, данные по которому закрыты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Длительные выходные в Китае, связанные с китайским Новым годом, которые пришлись на 28 января — 4 февраля, не привели к традиционному снижению активности биржевых торгов юанем.

За это время, согласно оценке “Ъ”, основанной на данных опрошенных участников рынка, суммарный объем торгов юанем в режиме «завтра» составил 462,3 млрд руб.

При этом среднедневной объем операций с данной валютой составил 77 млрд руб., что лишь на 4% ниже среднего показателя в январе (без учета торгов в новогодние каникулы в РФ). При этом произошел небольшой рост среднего числа сделок в день: с 51,7 тыс. до 52 тыс.

Раньше в период китайских новогодних каникул в России всегда происходило заметное снижение объемов торгов юанем. В частности, в 2024 году с 12 по 16 февраля среднедневной объем торгов китайской валютой на Московской бирже составил 103,7 млрд руб., тогда как в январе показатель находился на уровне 154,2 млрд руб. В китайский Новый год 2023 года падение было менее существенным — с 70,5 млрд руб. в январе до 44 млрд руб. Основной причиной такого падения было уменьшение спроса на валюту со стороны китайских импортеров, которые на время праздников уходили на каникулы и не торговали валютой на бирже.

Аномалия текущего года вызвана трансформацией валютного рынка, происшедшей во второй половине 2024 года, после того как США включили в SDN List Московскую биржу и ее дочерние структуры — НРД и НКЦ (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года). После этого биржа была вынуждена прекратить биржевую торговлю «токсичными» валютами. Но из-за риска вторичных санкций на внебиржевой рынок перетекала и юаневая ликвидность (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года). Поэтому китайский Новый год, вероятнее всего, привел к снижению объемов торгов юанем, но на внебиржевом рынке, данные по которому Банк России перестал публиковать в середине июня 2024 года. Высокий объем биржевых торгов юанем, по мнению управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, может свидетельствовать об улучшении работы трансграничных каналов движения денег и изменении настроений участников рынка.

С рынком обсуждаются перспективы биржевой торговли по выходным

Невысокий спрос на валюту со стороны импортеров оказал положительное, но ограниченное влияние на курс рубля. За время праздников в Китае курс юаня снизился в России на 1,5% и на закрытии торгов 4 февраля составил 13,267 руб. На следующий день курс опустился до 12,99 руб., минимума с 20 сентября прошлого года, но уже в четверг отыграл снижение и завершил неделю на уровне 13,327 руб. Это на 0,9% ниже значений закрытия прошлой недели. Удержаться ниже уровня 13 руб., как считает Денис Попов, помешал в том числе рост спроса на валюту со стороны внутренних экономических субъектов (физ- и юрлиц). Об этом, в частности, говорят последние данные ЦБ, согласно которым валютные депозиты в пересчете в долларах выросли в январе на 11%, с лихвой компенсировав спад 10% в четвертом квартале минувшего года.

В ближайшие недели на рынке не ждут дальнейшего сильного роста спроса на валюту со стороны импортеров.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, первый квартал — традиционно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ, так как в страну поступает много валюты от экспорта благодаря высоким ценам на нефть и газ на фоне зимнего отопительного сезона. В январе средняя цена нефти Brent составила $80 за баррель против $74 в декабре. Поэтому господин Васильев ожидает торги юанем в диапазоне 13–14 руб. «Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно позитивной, так как низкая активность импортеров продолжит удерживать положительный баланс притока валюты в страну»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев

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