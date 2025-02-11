Весна идет, торгам дорогу

Московская биржа (MOEX: MOEX) намерена технически подготовиться к началу торгов в выходные дни к 1 марта: ранее площадка говорила о планах запустить такие торги в конце второго квартала. По словам источников “Ъ”, сейчас Мосбиржа не вполне готова к новому режиму, а смещение сроков обусловлено запуском аналогичных торгов на СПБ Бирже. Многие профучастники ждут от нового режима роста рисков для физлиц и увеличения издержек для брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Московская биржа во вторник, 11 февраля, сообщила о планах обеспечить техническую готовность для запуска торгов ценными бумагами в выходные дни с 1 марта. Как пояснили “Ъ” на торговой площадке, решения запускать торги в эту дату еще нет и речь идет об экспериментальном режиме — «решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно». Ранее запуск таких торгов планировался только в конце второго квартала 2025 года (см. “Ъ” от 28 января).

Планируется, что на первом этапе на торгах в выходные будут доступны наиболее ликвидные акции.

Из сообщения биржи следует, что в отчеты по торгам и клирингу добавят дату торговой сессии (TradeSessionDate) и информацию о сессии выходного дня. При этом клиринговые отчеты в выходные дни формироваться не будут. Из презентации Московской биржи (с ней ознакомился “Ъ”) следует, что для снижения волатильности торгов будут установлены узкие ценовые границы (+/–3% от цены закрытия предыдущего торгового дня). Поэтому потребность в дискретных аукционах, которые проводятся при отклонении цен на более значительную величину (+/–20%), отпадает. Ликвидность по торгуемым инструментам будет поддерживаться маркетмейкерами. Сами расчеты по заключенным сделкам (как в выходные дни, так и в понедельник) будут проходить во вторник.

Вместе с тем, по словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, технически к запуску торгов в выходные Московская биржа сейчас не готова. «Проблем масса. Неготовность вендоров, неготовность учетных систем»,— перечисляет собеседник “Ъ”. Он считает, что ускорить процесс запуска руководство биржи решило в связи с запуском аналогичных торгов на СПБ Бирже, «хотя и никакой конкуренции для них нет».

Согласно данным площадки, за два торговых периода на ней было заключено 15,1 тыс. сделок на сумму всего 79 млн руб.

Из опрошенных участников рынка запуск торгов поддержала УК «Альфа Капитал», которая ранее вывела биржевой ПИФ «Альфа-капитал Денежный рынок» на воскресные торги СПБ Биржи (см. “Ъ” от 3 февраля). Вместе с тем, по словам гендиректора «Альфа Капитала» Ирины Кривошеевой, согласно проведенному опросу среди клиентов компании, меньше 20% респондентов видят необходимость в торгах выходного дня.

Другие опрошенные эксперты отнеслись к запуску торгов скептически. Директор департамента торговых операций инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Шумаков считает, что «у людей должны быть выходные дни, не связанные с фондовым рынком», и не ожидает больших объемов. По его словам, доступ к торговой и учетной инфраструктуре брокера в выходные дни повлечет за собой массу издержек.

Портфельный менеджер крупной УК сказал, что компания не будет торговать в выходные, поскольку «это удел физлиц». При этом, по его словам, риски для них сильно вырастут: «на неликвидном рынке в случае роста волатильности будет много маржин-коллов и манипуляций», что уже было «на утренних секциях в 2021–2022 годах». Институциональные инвесторы, вероятно, по-прежнему не будут работать в выходные, а значит, большой активности на бирже не будет, отмечает и гендиректор УК «Ингосстрах-Инвестиции» Роман Семенихин.

Для того чтобы объемы торгов в выходные и будние дни стали сопоставимы, придется «пройти большой путь», считает член совета ассоциации инвесторов АВО Назар Щетинин. Для этого необходимо, чтобы все брокеры подключились к этой услуге, тогда появится шанс, что торги выходного дня войдут у инвесторов в привычку, считает он.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев