Рынок занял переговорную позицию
Индекс Московской биржи преодолел уровень 3000 пунктов на геополитических ожиданиях
Впервые за полгода индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) превысил 3000 пунктов. Игре на повышение способствовали умеренно позитивные геополитические и экономические новости. В частности, инвесторы надеются на начало переговоров по завершению украинского конфликта. Кроме того, в России зафиксировано снижение инфляции, что с учетом охлаждения кредитного рынка может способствовать смягчению монетарной политики ЦБ.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В понедельник, 10 февраля, индекс Московской биржи превысил отметку 3000 пунктов впервые с конца июля 2024 года. В ходе торгов он поднимался чуть выше 3020 пунктов, но по итогам основной торговой сессии остановился на отметке 3012,39 пункта, на 1,55% выше закрытия пятницы. При этом рынок уверенно восстанавливает позиции последние четыре дня (рост на 3,2%), а с начала года индекс поднялся на 4,5%.
Позитивному настрою инвесторов способствуют последние политические и экономические новости, в частности о возможных переговорах Вашингтона с Москвой.
Американские СМИ писали о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя российские официальные лица этого не подтверждали, но и не опровергали. Также данные Росстата говорят о замедлении инфляции в последние недели. Так, с 28 января по 3 февраля рост составил 0,16%, тогда как неделей ранее — 0,22%, с 14 по 20 января — 0,25%, а с 1 по 13 января — 0,67%. Это создает предпосылки «для смягчения денежно-кредитной политики» Банка России, указывает аналитик инвесткомпании «Цифра Брокер» Кирилл Климентьев.
При этом снижение объемов кредитования фиксируется не первый месяц (см. “Ъ” от 8 февраля), что является также одним из условий сохранения, а впоследствии смягчения монетарной политики ЦБ. Если на ближайшем заседании (в пятницу, 14 февраля) ключевая ставка будет оставлена на текущем уровне, это может придать дополнительный импульс, и индекс может разогнаться до 3200 пунктов, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Опрошенные газетой «Ведомости» аналитики ожидают именно такого решения регулятора. В краткосрочной перспективе уровень 3000 пунктов по индексу Московской биржи «выступает как психологический барьер, при его уверенном преодолении следующей целью может стать отметка 3200 пунктов», считает и господин Климентьев. Ближайшее значимое техническое препятствие у индекса Мосбиржи находится в области 3226–3270 пунктов, верхняя граница которого является восьмимесячной вершиной, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Поддержку российскому рынку вновь, как и в прошлом году, окажут выплаты дивидендов крупнейшими эмитентами.
В частности, у ЛУКОЙЛа ожидается дивидендная доходность в размере 13,4% годовых, у «Сургутнефтегаза» — 16,3%, у Сбербанка — 12,9%.
Однако, чтобы удержаться на достигнутом уровне, понадобятся позитив по геополитике, а также отсутствие «каких-либо сюрпризов от ЦБ» относительно ключевой ставки на ближайшем заседании, считает Евгений Шатов. В случае отсутствия прогресса в переговорах или ухудшения экономических условий возможна коррекция фондового рынка, отмечает господин Климентьев. Кроме того, пока с повестки дня не сняты и новые ограничения Евросоюза, которые будут рассматриваться на этой неделе в рамках 16-го пакета антироссийских санкций.