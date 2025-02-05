Бывший вице-губернатор Белгородской области перешел в команду Хинштейна

Врио замгубернатора Курской области назначен Владимир Базаров, который на этой неделе оставил аналогичный пост без приставки «врио» в Белгородской области. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Владимир Базаров

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из сообщения господина Хинштейна следует, что его новый заместитель будет курировать строительный блок. Эту работу он выполнял и в Белгородской области.

«Признателен другу и соседу, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил на укрепление нашей команды своего заместителя. К сожалению, ситуация в стройкомплексе Курской области оставляет желать лучшего. У нас нет времени на раскачку, ведь впереди огромные и ответственные задачи: восстанавливать разрушенную врагом инфраструктуру, массово возводить дома для переселенцев, увеличивать объемы, масштаб и качество строительства в целом»,— пояснил глава Курской области.

Накануне стало известно, что временно строительный блок в правительстве Белгородской области будет курировать вице-губернатор Рустэм Зайнуллин.

Алина Морозова