Бывший вице-губернатор Белгородской области перешел в команду Хинштейна
Врио замгубернатора Курской области назначен Владимир Базаров, который на этой неделе оставил аналогичный пост без приставки «врио» в Белгородской области. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Владимир Базаров
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Из сообщения господина Хинштейна следует, что его новый заместитель будет курировать строительный блок. Эту работу он выполнял и в Белгородской области.
«Признателен другу и соседу, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил на укрепление нашей команды своего заместителя. К сожалению, ситуация в стройкомплексе Курской области оставляет желать лучшего. У нас нет времени на раскачку, ведь впереди огромные и ответственные задачи: восстанавливать разрушенную врагом инфраструктуру, массово возводить дома для переселенцев, увеличивать объемы, масштаб и качество строительства в целом»,— пояснил глава Курской области.
Накануне стало известно, что временно строительный блок в правительстве Белгородской области будет курировать вице-губернатор Рустэм Зайнуллин.