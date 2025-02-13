Weekend №3–2025

Фильм Джонни Деппа про Амедео Модильяни и Джонни Деппа, высокая мода в борьбе со стереотипами, выставка после скандала в цюрихском Кунстхаусе, негениальные методы флирта гениев, путешествие в два города на одной реке Гусь, а также театральные, книжные, кино- и выставочные премьеры и многое другое, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Творчество и суждения

Джонни Депп снял фильм об Амедео Модильяни — и немного о себе

Искусствовед Елена Соломенцева и кинокритик Павел Пугачев сходили на российскую премьеру фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» и затем обсудили увиденное в формате диалога друг с другом и с самими собой.

Фото: Ilbe

Не совсем чистое искусство

Коллекцию Бюрле выставили на суд истории

В цюрихском Кунстхаусе проходит самая скандальная выставка за всю его историю: она посвящена собранию самого щедрого мецената и дарителя музея. Это вторая попытка представить коллекцию Эмиля Бюрле в Кунстхаусе. Первая, предпринятая три года назад, вызвала настоящую бурю в швейцарской и мировой прессе: Бюрле припомнили деловые связи с гитлеровским режимом и покупку шедевров, конфискованных у евреев. Нынешняя экспозиция «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт» — результат тотального пересмотра музейной политики в ходе острой общественной дискуссии.

Фото: Oskar Kokoschka

От феерии к мистерии

Корсеты и кринолины в волшебном лесу

Коллекции haute couture весны-лета 2025 года разбираются с главными элементами высокой моды — они же его главные клише.

Записки первого гастрокритика

Вышло переиздание «Альманаха Гурманов» Александра Гримо де Ла Реньера

«Альманах Гурманов» — не поваренная книга; наша цель — разжигать аппетит читателей, удовлетворять же его мы предоставим мастерам поварского искусства»,— сообщает автор. Чтение его текстов и правда вызывает повышенное слюноотделение. «Ъ-Weekend» публикует фрагменты книги и некоторые объяснения от переводчика о роли автора в гастрономической и культурной истории.

Фото: Alexandre-Francois Desportes

Два Гуся, две светлые постройки

Стеклодувно-железоделательные выходные недалеко от Москвы

Маршрут путешествия на два дня в два города с забавными названиями — за промышленными, человеческими и совсем не человеческими историями, в том числе про два очень необычных собора.

Фото: Фотобанк Лори

Ложь, воровство и запах козла

14 историй о том, как великие проявляли романтический интерес

День всех влюбленных у многих ассоциируется исключительно с неуемным консюмеризмом и торжеством циничного маркетинга над нежными чувствами. Но любовь всегда найдет способ обречь даже здравомыслящих и уважаемых людей на странные, экстравагантные и порой антисоциальные поступки.

Фото: Archive Photos / Getty Images

Самое актуальное на неделю с 13 февраля

Выставки, театральные и кинопремьеры, а также книжные новинки

В конце зимы в российских музеях «Роза в стакане», «Животные на природе» и «Атомная провинция» на гастролях. На киноэкране — наше все Юра Борисов в роли нашего все Александра Пушкина. На сцене — сюжеты, написанные Горьким, Шекспиром и собственноручно зрителем. В книгах — экзистенциальные вопросы и их решения гиперреалистическим методом.

Фото: BreakThru Productions

Рэпу вытянули

Особенно яркие хип-хоп-релизы месяца

Перефразируя Венедикта Ерофеева, жизнь человеку дается один только раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рэп-жанрах. А их сегодня столько, что кто угодно сломит что угодно. Подборка наиболее важных новинок — строго для тех, кто в теме.

Формы абстракций

Поводы, ради которых выходные стоит увеличить до отпуска — и спланировать все заранее

Грани материального и духовного: в Мюнхене осмысляют послевоенный нью-йоркский авангард, в Милане придумывают будущее современных домов и публичных пространств, а в Калифорнии ждут Леди Гагу.