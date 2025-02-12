Не совсем чистое искусство

В цюрихском Кунстхаусе проходит самая скандальная выставка за всю его историю: она посвящена собранию самого щедрого мецената и дарителя музея. Это вторая попытка представить коллекцию Эмиля Бюрле в Кунстхаусе. Первая, предпринятая три года назад, вызвала настоящую бурю в швейцарской и мировой прессе: Бюрле припомнили деловые связи с гитлеровским режимом и покупку шедевров, конфискованных у евреев. Нынешняя экспозиция «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт» — результат тотального пересмотра музейной политики в ходе острой общественной дискуссии.

Текст: Анна Толстова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Кокошка. «Портрет Эмиля Бюрле», 1952

Фото: Oskar Kokoschka Оскар Кокошка. «Портрет Эмиля Бюрле», 1952

Фото: Oskar Kokoschka

В начале 1950-х Оскар Кокошка написал портрет Эмиля Бюрле. За спиной модели видны импрессионистский пейзаж в раме, мещанский фикус в горшке и какая-то древнеегипетская голова, Бюрле изображен в сером деловом костюме — все эти детали весьма поверхностно характеризуют вкусы коллекционера. Скорее сама красочная ткань, ее свобода, развязность, свет и сложная гармония, где учтена вся история искусства, вся история великих мастеров колорита — от Тинторетто до Боннара, свидетельствуют о том, что заказчик портрета знает толк в живописи и понимает: он позирует лучшему австрийскому экспрессионисту.

Точной датировки у картины нет, обстоятельства заказа туманны. Между художником и меценатом завязалась переписка, но она относится уже к середине 1950-х, когда Кокошка вернулся из Англии на континент, но не на родину, в запятнанную нацизмом Австрию, а в сохранявшую нейтралитет Швейцарию. В каталожной картотеке собрания указана дата приобретения — 1 мая 1952 года. Исходя из нее полотно приблизительно датируют 1951–1952 годами. И все же главный вопрос — вовсе не в датировке, а в том, почему Кокошка, человек левых, социал-демократических взглядов, ненавидевший нацизм и все годы войны боровшийся с ним средствами плакатной живописи, согласился писать портрет Бюрле. Впрочем, тогда об особенностях бизнеса и нюансах коллекционирования Бюрле не особенно задумывались. Зато было известно, что Бюрле — преданный поклонник того искусства, какое при нацистах провозгласили «дегенеративным»: пусть он и не одобряет абстракцию, но без ума от экспрессионизма. На старомодной нелюбви к абстракции портретист и заказчик, видимо, и сошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание Мозера в составе музея Кунстхаус по проекту архитекторов Карла Мозера и Роберта Курьела, 1910 Фото: GS Zentralbibliothek Zurich Здание братьев Пфистер в составе музея Кунстхаус в Цюрихе, 1958 Фото: BAZ Пристройка Эрвина Мюллера в составе музея Кунстхаус, 1976 Фото: Archive Kunsthaus Zurich, Photo Walter Drayer Новое здание музея Кунстхаус, спроектированное британским архитектором Дэвидом Чипперфильдом, 2021 Фото: Archive Kunsthaus Zurich Следующая фотография 1 / 4 Здание Мозера в составе музея Кунстхаус по проекту архитекторов Карла Мозера и Роберта Курьела, 1910 Фото: GS Zentralbibliothek Zurich Здание братьев Пфистер в составе музея Кунстхаус в Цюрихе, 1958 Фото: BAZ Пристройка Эрвина Мюллера в составе музея Кунстхаус, 1976 Фото: Archive Kunsthaus Zurich, Photo Walter Drayer Новое здание музея Кунстхаус, спроектированное британским архитектором Дэвидом Чипперфильдом, 2021 Фото: Archive Kunsthaus Zurich

Сегодня Кунстхаус Цюриха считается крупнейшим музеем Швейцарии. Правда, имеется в виду не размер музейного собрания, хотя оно действительно одно из самых больших и самых ценных в стране, а размер музейного комплекса, площадь которого — 11,5 тыс. кв. м. Первое здание Кунстхауса, стильный югендстильный храм искусства, было открыто в 1910 году. Но уже лет через десять музею стало тесно — с тех пор он постоянно обрастал пристройками и расширялся. Когда осенью 2021 года открылся новый корпус, выстроенный по изысканному проекту англичанина Дэвида Чипперфильда, выдающегося музейного архитектора и реконструктора, пространства Кунстхауса, и так немалые, увеличились вдвое.

Корпус Чипперфильда строился главным образом для того, чтобы выставить одну из лучших частных коллекций Швейцарии, передававшуюся музею на долговременное хранение: собрание Эмиля Георга Бюрле (1890–1956), промышленника, мецената и страстного коллекционера, при жизни щедро одаривавшего Кунстхаус. Полсотни с лишним единиц хранения — коллекцию Бюрле вполне уместно описывать в скучных музейных терминах, ведь она походит на маленький частный музей европейского искусства, от поздней готики до модернизма. Бюрле собирал и немецкую деревянную скульптуру «осени Средневековья», и живопись барокко, но ему особенно повезло с французским модернизмом и всем тем, что его подготовило: Делакруа, Домье, Мане, импрессионисты, постимпрессионисты — здесь полно вещей, достойных залов Орсе и Тейт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Выставка «Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Музей Кунстхаус, Цюрих, Швейцария Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich

Замечательная архитектура, замечательная экспозиция — музейный праздник 2021 года, однако, был омрачен шквалом публикаций, где слова «реституция», «коллаборационизм», «украденное искусство», «холокост» и «Вашингтонские принципы» встречались куда чаще, чем искусствоведческие эпитеты. Выяснилось, что этикетки на выставке и каталожные описания составлены так, как будто бы дело происходит в 1960 году, когда вдова и дети мецената, основавшие после его кончины Фонд Бюрле, открыли выставочный зал на северо-восточной окраине Цюриха, чтобы показывать публике лучшие вещи коллекции. Проблема экспликаций заключалась вовсе не в точности атрибуций — в том, чтобы скрупулезно устанавливать авторство, наследники Бюрле были заинтересованы всегда.

В 2005-м фонд сделал детективную выставку, посвященную истории с подделкой Ван Гога: вместе с подлинным автопортретом художника 1887 года, который, как теперь известно, Бюрле купил в августе 1945-го, показали копию «Автопортрета, посвященного Гогену», которую Бюрле купил как вангоговский подлинник неизвестно когда. Впрочем, у мнимого оригинала тоже относительно благородное происхождение: в 1888 году друзья-соперники Гоген и Ван Гог обменялись автопортретами, посвятив их друг другу. Уезжая на Таити во второй раз, Гоген оставил полотно на хранение своему парижскому соседу и приятелю. Падчерица приятеля, начинающая художница и ученица Гогена, тщательно скопировала картину, чтобы изучить технику Гогенова конкурента, а потом продала копию, честно подписанную ее именем; годы спустя копиистка не раз встречала свое учебное произведение на выставках Ван Гога в несколько измененном виде, заявляла о своем авторстве, но рынок нуждался в шедеврах безумного гения и предпочитал ее не слышать.

Новые атрибуции часто разочаровывают коллекционеров, но проблема пояснительных текстов к выставке в Кунстхаусе была в другом: в них полностью отсутствовал провенанс — биография вещи, история ее продаж, перехода из рук в руки. Провенанс оказался самым слабым местом этого сильного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архив коллекции Фонда Эмиля Георга Бюрле в библиотеке цюрихского Кунстхауса

Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich Архив коллекции Фонда Эмиля Георга Бюрле в библиотеке цюрихского Кунстхауса

Фото: Franca Candrian, Kunsthaus Zurich

Давно замечено, что бизнес многих выдающихся коллекционеров модернизма был так или иначе связан с текстилем: братья Щукины, братья Морозовы, Сэмюэл Курто. То ли ткани воспитывают глаз и художественный вкус, то ли глаз и вкус подталкивают заниматься тканями. У Эмиля Бюрле тоже имелись прядильные фабрики — когда в 2021 году поднялась волна разоблачений, раскопали, что на них использовался принудительный труд, правда, не заключенных концлагерей, а воспитанниц швейцарских монастырских приютов. Впрочем, интерес Бюрле к искусству был вызван не столько текстилем, да и прядильные фабрики не были его главным активом.

Немец по происхождению, он изучал философию, филологию и историю искусства в университетах Фрайбурга и Мюнхена и влюбился в новую живопись, увидев импрессионистов в Национальной галерее в Берлине. А потом удачно женился на дочери магдебургского банкира, стал управляющим на станкостроительном заводе и со временем при финансовой поддержке тестя основал большое германо-швейцарское предприятие по производству станков и оружия. По делам производства переехал с семьей в Цюрих, перевел бизнес в Швейцарию, получил швейцарское гражданство — аккурат в 1937 году, когда тот модернизм, который он так полюбил еще в юности и, едва разбогатев, начал собирать, в рейхе был официально объявлен «дегенеративным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из собрания Бюрле. Поль Сезанн. «Мальчик в красном жилете», 1888–1890 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Эдгар Дега. «Перед забегом», 1882–1884 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Поль Гоген. «Подношение», 1902 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Пьер Огюст Ренуар. «Ирен Каэн из Антверпена» («Маленькая Ирен»), 1880 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Эдуард Мане. «Султанша» («Женщина в восточном одеянии»), 1871 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Анри де Тулуз-Лотрек. «Портрет Жоржа-Анри Мануэля», 1891 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Винсент Ван Гог. «Старая церковная башня в Нюэнене», 1884 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Следующая фотография 1 / 7 Из собрания Бюрле. Поль Сезанн. «Мальчик в красном жилете», 1888–1890 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Эдгар Дега. «Перед забегом», 1882–1884 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Поль Гоген. «Подношение», 1902 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Пьер Огюст Ренуар. «Ирен Каэн из Антверпена» («Маленькая Ирен»), 1880 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Эдуард Мане. «Султанша» («Женщина в восточном одеянии»), 1871 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Анри де Тулуз-Лотрек. «Портрет Жоржа-Анри Мануэля», 1891 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Винсент Ван Гог. «Старая церковная башня в Нюэнене», 1884 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich

В 1930-е фирма Бюрле полностью переключилась на выпуск вооружений. Компания Oerlikon-Bührle переживала расцвет: пушки требовались всем — Китаю и Японии, Финляндии и Советскому Союзу, фашистам в Италии и борцам с итальянским колониализмом в Абиссинии, республиканцам в Испании и, конечно, рейху. Поставки оружия в Германию стали основным источником процветания новоявленного швейцарца — поначалу они велись нелегально, в обход запретов Версальского договора, а потом вполне законно. В годы войны, к концу которой Бюрле стал самым богатым человеком Швейцарии, он не только покупал искусство, но и поддерживал театр. Не всегда успешно: в 1941-м цюрихский Шаушпильхаус отказался принять щедрое пожертвование — труппа, чуть ли не наполовину состоявшая из немцев, бежавших из рейха, заявила, что миллионы Бюрле в крови.

Однако даже правительственная комиссия по расследованию экономической деятельности Швейцарии в годы Второй мировой войны, которая работала в конце 1990-х — начале 2000-х и включала видных историков, юристов и экономистов Старого и Нового Света, не смогла предъявить Бюрле серьезных обвинений постфактум. Соблюдая швейцарский нейтралитет, Oerlikon-Bührle снабжала своим товаром как страны «оси», так и союзников. Правда, после капитуляции Германии предприятие Бюрле за сотрудничество с нацистами попало под санкции и едва не разорилось, но, к великой удаче искусствоведа-оружейника, началась холодная война и весь мир опять принялся вооружаться до зубов. Коллекция росла пропорционально росту доходов от продажи оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Макс Зильберберг, немецкий бизнесмен еврейского происхождения, владел картиной «Султанша» с 1928 по 1937 год Фото: © ullstein bild - Fotografisches Atelier Ullstein Французский галерист Поль Розенберг в своем кабинете. Париж, 1920 Фото: the Museum of Modern Art, New York / Scala, Florenz Немецкий предприниматель Рихард Земмель (справа) владел картиной «Улица» Поля Гогена. В 1937 году картину приобрел Эмиль Бюрле

Рихард Земмель с Гретой Гросс, Нью-Йорк, 1945 Фото: Privatarchiv Erben Semmel Следующая фотография 1 / 3 Макс Зильберберг, немецкий бизнесмен еврейского происхождения, владел картиной «Султанша» с 1928 по 1937 год Фото: © ullstein bild - Fotografisches Atelier Ullstein Французский галерист Поль Розенберг в своем кабинете. Париж, 1920 Фото: the Museum of Modern Art, New York / Scala, Florenz Немецкий предприниматель Рихард Земмель (справа) владел картиной «Улица» Поля Гогена. В 1937 году картину приобрел Эмиль Бюрле

Рихард Земмель с Гретой Гросс, Нью-Йорк, 1945 Фото: Privatarchiv Erben Semmel

Нет, не то чтобы Бюрле специально охотился за произведениями искусства, которые нацисты изымали у евреев. Просто так сложились обстоятельства времени банальности зла. Он был младше вышеупомянутых Щукиных, Морозовых и Курто, так что составить хорошую коллекцию французского модернизма по горячим следам, покупая работы непосредственно у героев Монпарнаса или их маршанов, не мог. Но накануне Второй мировой, в годы войны и вскоре после нее на рынке появилось множество первостатейных вещей: «дегенеративному» (оно же «еврейское» — в терминологии нацистской пропаганды) искусству часто покровительствовала еврейская буржуазия и интеллигенция, расстававшаяся со своими сокровищами не по своей воле. Как было не воспользоваться ситуацией. В конце 1940-х Бюрле пришлось возвратить несколько картин бывшим владельцам-евреям — он даже судился с галеристом, продавшим ему «спорные» вещи, и с налоговым ведомством — в попытке вернуть уплаченное и доказывая, что ничего не знал о происхождении купленной им живописи. Тогда все затихло сравнительно быстро.

Реституция стала превращаться в главную тему мира искусства в 1990-е. В декабре 1998 года были приняты Вашингтонские принципы — международная декларация о намерении возвращать произведения искусства, конфискованные у жертв нацизма, их наследникам. И в последующих дополнениях к декларации не раз уточнялось, что не только насильственное изъятие, но сам факт вынужденной продажи искусства людьми, подвергавшимися преследованиям, особенно если продажа случилась в период с 1933 по 1945 год, может рассматриваться как основание для реституции. Подчеркивалось, что правительства, общественные организации, музеи, аукционные дома и дилеры должны предпринимать усилия по поиску и идентификации реквизированных нацистским режимом художественных ценностей (так называемого «украденного искусства», Raubkunst). Швейцария официально согласилась с Вашингтонскими принципами еще в 1998 году, но декларация не является международным законом, и музеи Конфедерации не спешили устраивать проверки в своих фондах. Правила игры для швейцарских музеев изменила история с тайной коллекцией Корнелиуса Гурлитта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из собрания Бюрле. Клод Моне. «Кувшинки», 1920–1926 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Амедео Модильяни. «Лежащая обнаженная», 1916 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Жан-Батист Камиль Коро. «Читающая девушка в красной кофте», 1845–1850 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Винсент Ван Гог. «Сеятель», 1888 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Пабло Пикассо. «Итальянка», 1917 Фото: Emil Buhrle Collection © Succession Picasso / 2023, ProLitteris, Zurich Из собрания Бюрле. Клод Моне. «Маковое поле близ Ветёя», 1879 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Следующая фотография 1 / 6 Из собрания Бюрле. Клод Моне. «Кувшинки», 1920–1926 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Амедео Модильяни. «Лежащая обнаженная», 1916 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Жан-Батист Камиль Коро. «Читающая девушка в красной кофте», 1845–1850 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Винсент Ван Гог. «Сеятель», 1888 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich Из собрания Бюрле. Пабло Пикассо. «Итальянка», 1917 Фото: Emil Buhrle Collection © Succession Picasso / 2023, ProLitteris, Zurich Из собрания Бюрле. Клод Моне. «Маковое поле близ Ветёя», 1879 Фото: Emil Buhrle Collection, on long term loan at Kunsthaus Zurich

Корнелиус Гурлитт был сыном Гильдебранда Гурлитта, немецкого музейного деятеля, коллекционера и торговца искусством, фигуры противоречивой и, в общем, трагической. В веймарские годы Гильдебранд Гурлитт как искусствовед и музейный начальник всячески поддерживал модернизм, в 1933-м из-за своих симпатий к «дегенератам» вынужден был уйти из государственного сектора в частный и заняться торговлей искусством. Но и тут, несмотря на такое отягчающее обстоятельство, как наличие в роду евреев, продолжал продвигать модернистов. В 1938-м он стал одним из четырех избранных рейхом дилеров, которым было поручено продавать «дегенеративное» искусство, конфискованное из немецких музеев, за границу — стараниями Гурлитта многие работы экспрессионистов круга «Моста» и «Синего всадника» попали в музеи Швейцарии и США и не были уничтожены. К сожалению, его сотрудничество с режимом этим не ограничилось: назначенный закупщиком для создававшегося в Линце Музея фюрера, он участвовал в ограблении французских коллекций, через его руки прошли тысячи вещей, реквизированных у евреев. После войны, несмотря на тесные деловые связи с Герингом и Розенбергом, Гурлитт был реабилитирован: учли, что он спасал «дегенеративное» искусство — в защиту дилера высказались многие преследовавшиеся нацистами художники, в частности — Макс Бекман.

В начале 2010-х полиция нашла коллекцию Корнелиуса Гурлитта, хранившуюся в тайниках в Германии и Австрии: полторы тысячи картин и рисунков главных мастеров европейского модернизма, которые со времен войны считались утраченными, он получил от отца — расследование показало, что большая часть наследства относится к тому, что называется «украденным искусством». В 2014-м Корнелиус Гурлитт умер, завещав коллекцию с сомнительной репутацией Художественному музею Берна. Музей после долгих раздумий подарок принял, торжественно пообещав провести доскональное исследование провенанса и вернуть все, что подпадает под действие Вашингтонских принципов, законным владельцам. Более того, начал изучать и свое собственное собрание на предмет мутного происхождения вещей, купленных в опасные годы, с 1933-го по 1945-й. Его примеру последовали базельские музеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подпись Эмиля Бюрле на документе о 49 денежных переводах от высшего командования военно-морского флота нацистской Германии. Документ хранится в Швейцарском федеральном архиве в Берне

Фото: The Swiss Federal Archives Подпись Эмиля Бюрле на документе о 49 денежных переводах от высшего командования военно-морского флота нацистской Германии. Документ хранится в Швейцарском федеральном архиве в Берне

Фото: The Swiss Federal Archives

На фоне разгоравшегося скандала со «спецхраном» Корнелиуса Гурлитта Фонд Бюрле еще в 2012 году подписал договор о передаче своего собрания на долговременное хранение в цюрихский Кунстхаус. Проверять провенанс сам фонд не спешил, независимых исследователей к своему архиву не подпускал, хотя предположения, что в нем может быть «украденное искусство», высказывались уже давно. И когда в 2021 году в чипперфильдовском здании, построенном на средства города, кантона и попечителей музея, выставили спорные вещи — посыпались неудобные вопросы о происхождении экспонатов и средств, на которые они когда-то были приобретены. Музейщикам пришлось дорабатывать этикетки.

Сегодня, спустя три года, экспозицию в чипперфильдовском корпусе Кунстхауса предваряет текст официального заявления музея о намерении исследовать провенанс каждой вещи из коллекции Бюрле. Это не пустые слова. Независимый — от фонда и от музея — историк Рафаэль Гросс уже несколько лет работает в архивах, выясняя обстоятельства покупки и предыдущих перепродаж. И теперь все экспонаты снабжены этикетками, где рассказывается об их переходах из рук в руки и обозначается, насколько чистое у них происхождение. Эпидемия борьбы за чистоту перекинулась и на основное собрание Кунстхауса: если провенанс какой-то вещи сомнителен, это особо подчеркивается в этикетке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор завода Oerlikon-Buhrle AG Эмиль Бюрле осматривает 20-мм пушку Oerlikon Tуpe L на пушечной турели 1FRL

Фото: WO Werkmitteilungen Директор завода Oerlikon-Buhrle AG Эмиль Бюрле осматривает 20-мм пушку Oerlikon Tуpe L на пушечной турели 1FRL

Фото: WO Werkmitteilungen

Выставка коллекции Бюрле выстроена не по хронологии, школам и направлениям — в экспликациях больше не пишут о красотах колорита и экспрессии мазка, о тенебросо и пленэрности. В экспликациях пишут о том, как непотопляемый Бюрле продавал оружие Гитлеру и Хайле Селассие, как пытался превратить попечительский совет Кунстхауса в неформальный клуб богатейших людей города, с которыми разделял не только бескорыстную любовь к искусству, но и общие бизнес-интересы. На конкретных примерах показывают, как ведется работа по установлению провенанса. Рядом с картинами, купленными Бюрле, приводятся биографии их прежних еврейских владельцев — меценатов, коллекционеров или дилеров, успевших унести ноги из рейха и оккупированных им стран или погибших в концлагерях, ставших жертвами конфискаций или вынужденных продавать свои собрания по дешевке — чтобы заплатить «налог», позволявший бежать из рейха, или чтобы тем, кто лишился работы в ходе «деевреизации», было на что жить, или по множеству других причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отто Мюллер. «Портрет Машки Мюллер», 1925. Из коллекции Корнелиуса Гурлитта Фото: Otto Mueller Автопортрет немецкого художника Отто Дикса, найденный в доме Корнелиуса Гурлитта Фото: Otto Dix Картина Марка Шагала «Аллегорическая сцена», обнаруженная немецкими властями в мюнхенской квартире Корнелиуса Гурлитта Фото: Marc Chagall Картина Анри Матисса «Женщина, сидящая в кресле», 1921. Была частью коллекции, найденной в квартире Корнелиуса Гурлитта Фото: Henri Matisse Гюстав Курбе. «Портрет месье Жана Журне», 1850. Одна из работ, найденных в зальцбургской части коллекции Корнелиуса Гурлитта Фото: Gustave Courbet Макс Либерман. «Два всадника на пляже», 1901. Полотно изъято у Корнелиуса Гурлитта Фото: Max Liebermann Следующая фотография 1 / 6 Отто Мюллер. «Портрет Машки Мюллер», 1925. Из коллекции Корнелиуса Гурлитта Фото: Otto Mueller Автопортрет немецкого художника Отто Дикса, найденный в доме Корнелиуса Гурлитта Фото: Otto Dix Картина Марка Шагала «Аллегорическая сцена», обнаруженная немецкими властями в мюнхенской квартире Корнелиуса Гурлитта Фото: Marc Chagall Картина Анри Матисса «Женщина, сидящая в кресле», 1921. Была частью коллекции, найденной в квартире Корнелиуса Гурлитта Фото: Henri Matisse Гюстав Курбе. «Портрет месье Жана Журне», 1850. Одна из работ, найденных в зальцбургской части коллекции Корнелиуса Гурлитта Фото: Gustave Courbet Макс Либерман. «Два всадника на пляже», 1901. Полотно изъято у Корнелиуса Гурлитта Фото: Max Liebermann

Выставку открывает зал «Кувшинок» Клода Моне: часть панно из огромной серии была подарена Франции после смерти великого импрессиониста и сегодня выставляется в Оранжери в Париже, остальные полотна хранились в доме художника в Живерни. В 1953 году Бюрле вместе с директором Кунстхауса отправился в Живерни и купил три картины цикла, две передал в дар музею, третью оставил себе — она попала в Кунстхаус на долговременное хранение вместе с коллекцией фонда только в 2021-м. «Кувшинки» — далеко не единственный дар Бюрле: самый знаменитый его подарок с 1949 года стоит у входа в первое здание Кунстхауса, это — «Врата ада» Огюста Родена, поздняя отливка, предназначавшаяся для так и не построенного Музея фюрера в Линце и по случаю доставшаяся меценату-оружейнику. Бюрле, кстати, финансировал постройку одного из музейных корпусов — там проходят выставки современного искусства. Однако сколько ни рассказывай о его благородном меценатстве, сейчас на первый план выдвинулись другие сюжеты.

В сущности, скандал с коллекцией Бюрле — поучительная история. И она не только о том, что покупать краденое нехорошо. Эта история предлагает задуматься о перспективах «артвошинга» — так называют меценатство и спонсорство в области искусства, которыми крупный капитал пытается прикрывать различную неблаговидную деятельность, экологические преступления, экономические махинации или сомнительные политические связи. Не прошло и семидесяти лет с момента смерти Бюрле, как его благодеяния превратились из предмета гордости цюрихского Кунстхауса в токсичные активы. Как будто бы «Врата ада» для Музея фюрера распахнулись и засосали его в свою пасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Врата ада» Огюста Родена из собрания Бюрле у входа в здание Кунстхауса

Фото: Kunsthaus Zurich, gift Emil Georg Buhrle «Врата ада» Огюста Родена из собрания Бюрле у входа в здание Кунстхауса

Фото: Kunsthaus Zurich, gift Emil Georg Buhrle

«Будущее для прошедшего. Собрание Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт». Кунстхаус Цюриха. До конца 2025 года