От феерии к мистерии

Как коллекции haute couture весны-лета 2025 года разобрались с главными элементами высокой моды — они же его главные клише.

Текст: Елена Стафьева

Корсеты, корсажи, кринолины, турнюры, трены и прочие панье и фижмы — что, кстати, одно и то же — всегда были теми элементами, из которых строились кутюрные коллекции. Прежде к ним добавлялись и куда менее сложные вещи — потому что вся мода была кутюром и предлагала гардероб на разные, не только исключительные случаи жизни. Но с конца 1960-х haute couture и prêt-à-porter, то есть высокая мода и готовое платье, совсем разделились. И кутюру осталось все вечернее, праздничное, краснодорожечное, складывающееся в феерию.

Но они же — корсеты, корсажи, кринолины etc.— стали и главными клише, с которыми так или иначе приходится иметь дело всем, кто выступает на поле кутюра. Способ сделать нечто выхолощенное и девальвированное опять живым и актуальным давно описан — это, конечно, остранение, слом привычки. Именно его использовал Алессандро Микеле для своей первой кутюрной коллекции в доме Valentino — и использовал совершенно блистательно.

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Скажем сразу — это выдающаяся коллекция. Ровно 10 лет назад, в январе 2015-го, появилась menswear FW 15, его первая коллекция для Gucci. И она изменила фэшн-процесс, открыв дорогу гендерной амбивалентности. Не возьмемся утверждать, что Valentino haute couture PE 25 тоже изменит правила игры, но в памяти останется точно. Чтобы справиться с кутюрными клише, Микеле использовал историю моды и историю костюма, то есть одни кринолины он остранял при помощи других кринолинов, сделав их гипертрофированными, доведя практически до гротеска и создав психоделической силы наряды.

Это, конечно, торжество микелевского историзма, где все референсы, высвеченные в бегущей строке за спинами моделей,— от Тюдоров до Льюиса Кэрролла, и все принцессы — от Елизаветы до Амидалы, и все великие тени — от Пуаре до Сен-Лорана — оказались в пропповском пространстве волшебной сказки. Его историзм отличается от историзма Джона Гальяно, например, чье кутюрное шоу Maison Margiela год назад произвело громкий эффект. Если Гальяно всегда использовал театральный драматизм, то Микеле стремился создать свой волшебный лес и наполнить его сказочными созданиями. Он говорит, что исторический костюм — это метафизическая идея моды. Как минимум в этот раз он закрутил воронку такой эмоциональной силы, что ему вполне удалось превратить феерию в мистерию.

Отдаленные эманации остранения попали и в кутюрную коллекцию Christian Dior, где тоже используется тема исторического костюма — ряд моделей выглядел так, будто бы на них надели все снаряжение историчного платья — корсеты, кринолины и пр., но не надели само платье. И эти конструкции могли бы составить вполне концептуальную коллекцию, если бы не множество непременных для Марии Грации Кьюри пальто-трапеций, маленьких жакетов и платьев в талию.

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Такую же по размеру кутюрную коллекцию может произвести только еще один парижский дом, и это, конечно, Chanel. Никакого остранения тут не наблюдалось, как, впрочем, и никаких корсетов и кринолинов, в целом им несвойственных,— и вообще все было как при дедушке. Иными словами, это все еще Chanel в эстетике позднего Карла Лагерфельда — новую Chanel нового художественного директора Матье Блази мы увидим только в марте, и вот тогда, вероятно, и будут какие-то сюрпризы.

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Но можно обходиться и без всякого остранения, используя все кутюрные клише всерьез — как, например, это делает Джамбаттиста Валли. В коллекции Giambattista Valli, как всегда, были платье-облако, платье-волна, платье-каскад и платье-цветущий сад. Вся эта мода природных форм и явлений идеально воплощает традиционные представления о кутюре, но иногда и тут кое-где пробегала некоторая тень иронии — как, например, в трех нарядах в виде подстриженного шарообразного куста — фуксиево-фиолетовом, бирюзово-зеленом и оранжево-бежевом.

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Кутюрной линии Armani Privé исполнилось 20 лет. И это такой замок красоты, в котором почти ничего не меняется. Шелковые брюки-шаровары, короткие прямые жакеты без воротника, прямые длинные юбки, скроенные по косой струящиеся шелковые платья и шляхи-таблетки — красавицы Армани были все те же. Но в этой юбилейной коллекции оказалось особенно подсвечено то качество, которое делает Armani Privé одним из главных на красных дорожках. Эти вещи сидят абсолютно безупречно: ни одной лишней складочки, никаких избыточных объемов — с ними никогда не бывает провалов.

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Но самый убедительный результат — и при серьезном подходе к корсетам — показал Jean Paul Gaultier, чью коллекцию в этот раз делал Людовик де Сен-Сернен. Корсеты — это важнейший пункт его эстетической программы, и тут он сходится с самим Жаном Полем Готье — фактически вся коллекция и была посвящена корсетам. Вторым фирменным элементом Готье, который использовал Сен-Сернен, стала шнуровка, появившаяся на корсетах не только там, где ей быть положено, но и в других частях как структурно-декоративный элемент, создающий рельефы и заставляющий вспомнить даже не о Готье, а о Мюглере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images Jean Paul Gaultier Haute Couture SS 2025 Фото: Estrop / Getty Images

Фирменные, почти эфемерные контракции Сен-Сернена, едва прикрывающие грудь моделей и удерживающие на ней платье,— в виде черного креста или красной надписи — не лишены остроумия, как и платье-кожа некой фантастической твари. Вообще, корсеты тут смотрелись как экзоскелеты или скелеты каких-то доисторических рептилий. И при этом не выглядели отпечатанными на 3D-принтере, как у Ирис ван Херпен,— так что это было вполне эффектно. Столь же эффектно смотрелся и корсет с прозрачной белой рубашкой-платьем и черными брюками, надетый на стройного молодого человека. В конце концов, все оказывается вопросом видения и таланта.