Формы абстракций

Грани материального и духовного: в Мюнхене осмысляют послевоенный нью-йоркский авангард, в Милане придумывают будущее современных домов и публичных пространств, а в Калифорнии ждут Леди Гагу.

Текст: Инна Логунова

Фестиваль тюльпанов

Стамбул, Турция

1–30 апреля

Мода на тюльпаны пришла в Османскую империю в начале XVIII века с заключением мира с Австрией и Венецией и последовавшим за этим периодом приобщения страны к европейской культуре. А эти цветы стали символом богатства и процветания и неизменным элементом садов султана и аристократии. В наши дни по-восточному пышный фестиваль тюльпанов разворачивается в нескольких стамбульских парках, где в общей сложности высаживают около 20 млн луковиц. Самые живописные ландшафты можно увидеть в парке Эмирган, с холмов которого открывается Босфор, и в Гюльхане, в историческом центре неподалеку от дворца Топкапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль тюльпанов, Стамбул, Турция

Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia images / Getty Images Фестиваль тюльпанов, Стамбул, Турция

Фото: Sercan Ozkurnazli / Dia images / Getty Images

Ярмарка интерьерного дизайна Salone del Mobile

Милан, Италия

8–13 апреля

Ведущий мировой форум мебельной и дизайнерской индустрии, проводимый с 1961 года, Salone del Mobile — обязательное мероприятие для всех профессионалов. Для потребителей же миланский салон — возможность оказаться в эпицентре всего самого передового, что сегодня доступно в этой сфере. Если искусство занимается преимущественно философским осмыслением современности, то дизайн, как и архитектура,— это в буквальном смысле физическое воплощение Zeitgeist (дух эпохи — философское понятие, под которым понимаются главные идеи, влияющие на все виды искусства и определяющие время.— Прим. ред.). Ведь бытование вещей во многом связано с ценностями и стремлениями общества. Традиционно программа Salone del Mobile включает серию дискуссий, посвященных связи времен и осмыслению зарождающихся тенденций. Выставка также известна сотрудничеством с крупными художниками — в этом году программа откроется театральным проектом Роберта Уилсона «Мать» в музее «Пьеты Ронданини», последней, неоконченной работы Микеланджело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка интерьерного дизайна Salone del Mobile, Милан, Италия

Фото: Salone del Mobile Выставка интерьерного дизайна Salone del Mobile, Милан, Италия

Фото: Salone del Mobile

Буддийский праздник «Паро Цечу»

Долина Паро, Бутан

8–12 апреля

Один из главных религиозных праздников Королевства Бутан посвящен Гуру Ринпоче, который, согласно местным верованиям, принес буддизм в тибетский регион. Местом действия служит монастырь Паро Дзонг, куда жители страны съезжаются целыми семьями и где на протяжении пяти дней в ритуальных танцах и представлениях разыгрываются мифологические сюжеты. В финале происходит торжественное открытие священного шелкового гобелена, тхондрела, название которого буквально переводится как «освобождение через созерцание». В дни праздника сюда также стекаются многочисленные ремесленники, торгующие традиционной одеждой, украшениями и предметами обихода. Стоит сказать, что попасть в Бутан непросто — только в рамках тура через аккредитованное агентство — но вполне возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Религиозный праздник Paro Tshechu, долина Паро, Бутан

Фото: Getty Images Религиозный праздник Paro Tshechu, долина Паро, Бутан

Фото: Getty Images

Выставка «Пять друзей: Джон Кейдж, Мерс Каннингем, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Сай Туомбли»

Музей Брандхорста, Мюнхен, Германия

10 апреля — 17 августа

Экспозиция в баварском Музее Брандхорста впервые расскажет о личных и творческих пересечениях и взаимодействиях главных действующих лиц послевоенного авангарда, который развивается в Нью-Йорке с 1950-х. В это время абстрактные экспрессионисты Джаспер Джонс и Роберт Раушенберг экспериментируют с коллажами и ассамбляжами, переосмысливая наследие дадаизма, а Сай Туомбли создает наполненные поэтическими и мифологическими отсылками живописные работы, графику и инсталляции. Увлеченный дзен-буддизмом Джон Кейдж перепридумывает само понятие музыки, вводя в нее принцип случайности. В танце этот же подход исследует его многолетний партнер Мерс Каннингем — в своих хореографических постановках он использует музыку Кейджа, а Джонса и Раушенберга привлекает для работы над визуальным образом спектаклей. Работы пятерых друзей представят наряду с многочисленными архивными материалами, партитурами, сценическим реквизитом и костюмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Пять друзей: Джон Кейдж, Мерс Каннингем, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Сай Туомбли», Мюнхен, Германия

Фото: Courtesy of the Merce Cunningham Trust and the Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Li Выставка «Пять друзей: Джон Кейдж, Мерс Каннингем, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг, Сай Туомбли», Мюнхен, Германия

Фото: Courtesy of the Merce Cunningham Trust and the Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Li

Музыкальный фестиваль Coachella

Индио, Калифорния, США

11–13 и 18–20 апреля

Один из самых влиятельных фестивалей в мире традиционно проводится в апреле — в течение двух уикендов, один за другим, и с одинаковым составом исполнителей. Популярности Coachella, организуемой с 1999 года, помимо качественной программы, способствовал с самого начала практиковавшийся широкий охват жанров — от рока, попа и инди до хип-хопа и электронной музыки. В разные годы хедлайнерами становились Бьорк, Radiohead, Muse, Guns N’ Roses, Daft Punk — и это далеко не полный список. В этом году заявлены Леди Гага, Green Day и Post Malone. Помимо музыки фестиваль также представляет проекты художников, скульпторов и фэшн-дизайнеров.