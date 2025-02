Рэпу вытянули

Перефразируя Венедикта Ерофеева, жизнь человеку дается один только раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рэп-жанрах. А их сегодня столько, что кто угодно сломит что угодно. Подборка наиболее важных новинок — строго для тех, кто в теме.

Текст: Кирилл Бондарев

2 Chainz, Larry June & The Alchemist “Life Is Beautiful”

Дата релиза: 5 февраля

Встречаются как-то трэпер, богач и алхимик в баре — звучит как начало анекдота, верно? Вот и герои нынешней коллаборации похохатывают, подражая Санте в треке «I Been». Альбом «Life Is Beautiful» вообще позитивен до неприличия, посыл его — «жизнь удалась». А как иначе, когда «имеешь долгий жаркий день вокруг бассейна», о каком мог лишь мечтать герой «Эдички», злобно штудируя англо-русский словарик. Здесь, как на обложке, белая яхта плывет из чудесного ниоткуда в роскошное никуда, влекомая жирным вайбом The Alchemist — к слову, персонального диджея Эминема. 2 Chainz и Larry June несут прекрасную чушь, рифмуя имена брендов, биты качают как волны, бриз умеренный... Уместны ли подобные радости в современном мире, кругом озабоченном всякими повестками? Нет, конечно. Оттого «Life Is Beautiful» с его пляжной вальяжностью — релиз на вес золота.

ZelooperZ, Real Bad Man «Dear Psylocybin»

Дата релиза: 7 февраля

Мичиганский умник ZelooperZ — тот еще культурный космополит. Он везде органичен: с одной стороны, рисует, вдохновляясь Фрэнсисом Бэконом, и посвящает альбомы левому уху Ван Гога. С другой — водит дружбу с земными вполне The Alchemist и A$AP Rocky и снимает собственные фильмы про «geto» (да, именно так, это не опечатка). «Dear Psylocybin», как нетрудно догадаться из названия,— альбом-трип, записанный по горячим следам, когда «хиппи перестал действовать»; странная работа, гипнотичная. За биты и музыку отвечает Адам Вайсман (бывший арт-директор бренда Stussy и босс проекта Real Bad Man), причем четко: текстуры звука тут не менее важны, чем отрешенный бубнеж ZelooperZ. Конечно, фанатки Дрейка едва ли оценят их прелесть, а вот любителям экспериментального саунда а-ля Anticon и авторского рэпа в целом — на карандашик. Да и Pitchfork рекомендует.

Drake & PartyNextDoor «$ome $exy $ongs 4 U»

Дата релиза: 14 февраля

«Все вокруг героя превращается в трагедию» — так, если по Фридриху Ницше, выглядит ситуация, в которой оказался рэпер Дрейк. С тех пор как эпичный биф Кендрику Ламару был проигран, восторги на концертах сменил презрительный свист (в том числе и пуль — в родном поместье Дрейка; пока, по счастливой случайности, без летальных исходов). Более того, даже спортсмены, с которыми наш герой сделал селфи, и те начинают плоховать, словно перенимая его проклятие. За всеми этими бедами подзабылось, что Дрейк в первую очередь не человек-мем в рыжем пуховике, которому почему-то больше не фартит, но трудяга. Хит-машина с отменными бэнгерами и узнаваемым голосом, которому никакой автотюн не нужен. Оттого свежая коллаборация артиста с PartyNextDoor так важна. Дрейку — для перезагрузки чистой энергетикой протеже (как некогда на совместном фите «Come And See Me»). PartyNextDoor — для оплаты должка патрону, который дал ему путевку в жизнь, подписав на свой лейбл OVO Sound. Ну а простому слушателю — потому, что такой чувственный и стильный R’n’B — это идеальная грелка для ушей, когда от правды-матки по Ламару уже мутит.

Lil Durk «Deep Thoughts»

Дата релиза: 21 февраля

Дёрку Бэнксу из Чикаго (он же Малыш Дёрк) будто предначертано было стать пионером дрилла — рэп-субжанра, название которого означает на сленге «убийство». Многие его друзья мертвы, а сам дриллер идет по стопам отца, отбывающего пожизненное; таковая кара свершится, если обвинения в заказном убийстве кузена Quando Rondo — кровного врага артиста из рэп-тусовки — будут доказаны. Впрочем, Дёрк умеет и словом ранить, о чем он доходчиво заявил альбомом «Almost Healed» от 2023-го — музыкальной памяткой, как должен звучать дрилл сегодня. Конечно, это не иконописный Pop Smoke с его убийственным стилем, да и последний сингл «Turn Up The Notch» звезд с неба не хватает — ну и что с того? Бэнкс сам себе «Звезда смерти» мирового масштаба, поэтому чикагские улицы априори за ним. А читочку и автотюном подтянуть можно.

Roddy Ricch «The Navy Album»

Дата релиза: 21 февраля

В 2018 году Родди влетел в чарты Billboard «прямиком из Комптона», как некогда N.W.A. с одноименным бэнгером. На этом, впрочем, родство артиста с легендами гангста-рэпа заканчивается (хотя под арестом и он побывал — за ношение огнестрела в 2022-м). Вундеркинд Рич хорош тем, что не боится идти дальше рэпа, исследуя «взрослый» R’n’B, соул и госпелы. Потому его флоу в равной мере звучен и на фите с вездесущим Ламаром, и в оркестровой яме (см. проект Trap Symphony). Вот и свежий «The Navy Album» получился теплым и ламповым, это дорогая музыка. И отдельный респ автору — за роскошную «Lonely Road», где Рич изящно начитывает без бита, зато под живой саксофон. Удачное комбо для тех, кто ищет в хип-хопе пищи для ума и бальзама на душу.