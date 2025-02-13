Самое актуальное на неделю с 13 февраля

Третьяковская галерея, Москва

до 18 мая

Самое нежное из русской графики XVIII–XX веков. Более 250 акварелей: портреты кисти Валентина Серова и Владимира Маковского; пейзажи от Исаака Левитана и Константина Сомова; тонкие натюрморты Федора Толстого, поздняя «Роза в стакане» Михаила Врубеля и абстракции Василия Кандинского.

Экспозиция рассказывает о том, что акварель в русском искусстве сначала была не более чем наброском к живописным работам, а потом стала самостоятельным художественным высказыванием. И как эта техника развивалась: от камерных портретов и пейзажей XVIII века до беспредметных композиций авангардистов в XX веке.