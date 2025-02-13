Самое актуальное на неделю с 13 февраля
Выставки, театральные и кинопремьеры, а также книжные новинки
В конце зимы в российских музеях «Роза в стакане», «Животные на природе» и «Атомная провинция» на гастролях. На киноэкране — наше все Юра Борисов в роли нашего все Александра Пушкина. На сцене — сюжеты, написанные Горьким, Шекспиром и собственноручно зрителем. В книгах — экзистенциальные вопросы и их решения гиперреалистическим методом.
Магия акварели. Из фондов графики XVIII — начала XX века
Третьяковская галерея, Москва
до 18 мая
Самое нежное из русской графики XVIII–XX веков. Более 250 акварелей: портреты кисти Валентина Серова и Владимира Маковского; пейзажи от Исаака Левитана и Константина Сомова; тонкие натюрморты Федора Толстого, поздняя «Роза в стакане» Михаила Врубеля и абстракции Василия Кандинского.
Экспозиция рассказывает о том, что акварель в русском искусстве сначала была не более чем наброском к живописным работам, а потом стала самостоятельным художественным высказыванием. И как эта техника развивалась: от камерных портретов и пейзажей XVIII века до беспредметных композиций авангардистов в XX веке.
Анималистика. И в шутку, и всерьез
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, Санкт-Петербург
до 9 марта
В прошлом веке роль мемов с животными выполняли картины. Выставка собрала 150 произведений анималистического жанра авторства Натана Альтмана, Бориса Григорьева, Кузьмы Петрова-Водкина, Нико Пиросмани, Святослава Рериха и многих современных авторов. Работы из 36 российских музеев распределили по трем тематическим блокам: в разделе «Портрет» — крупные планы, «Животные на природе» заняли отдельную секцию, но больше всего внимания досталось «Взаимоотношениям человека и животного мира».
Абсолютная жемчужина выставки — портрет рыжей собаки Кузьмы Петрова-Водкина («Собака», 1919) — вполне мог бы стать аватаром в соцсетях. А готовая взлететь бронзовая «Сова» (1973) Александра Белашова — новым символом клуба «Что? Где? Когда?».
Порывы и дуновения
Цех красного ЦСИ «Винзавод», Москва
до 23 марта
К своему 20-летию галерея pop/off/art объединила работы 35 звездных и восходящих художников-резидентов в групповой выставке — от каждого по одной-две работы из частных коллекций. В одной экспозиции сошлись представители советского нонконформизма, искусства 1990-х и современные звезды. Куратор и художник Иван Новиков смог оригинально зарифмовать их произведения в четырех тематических разделах. «Жизнь любви» — о витальной легкости этого чувства, в том числе по отношению к окружающему миру. «Сила покоя» — об умиротворении, которое можно почерпнуть в природе. «Скрытое беспокойство» — о напряжении и тревоге. «Битва со временем» — о месте человека в вечности.
«Зима» Эрика Булатова ведет диалог с «Метаморфозами» Евгения Гороховского. Картина Михаила Рогинского перекликается с рисунками Ольги Чернышевой. Юрий Злотников делит цветовую палитру с Асей Заславской. Работы Виталия Пушницкого, Ольги и Олега Татаринцевых, Ирины Наховой формируют общее ощущение тревоги. Складывается «история эмоций», которую интересно поизучать.
Фестиваль светового искусства «Не темно»
ТРЦ «Радуга Парк», Екатеринбург
15–16 февраля, 18.00–23.00
Проводится в Екатеринбурге в 13-й раз. В 2024-м его посетили рекордные 12 тыс. зрителей. В этом году гостей фестиваля ждут 30 арт-объектов, которые организаторы выбрали по результатам опен-колла. Инсталляции, видео-арт и другие жанры представят художники из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Сергиева Посада и Челябинска.
Темой фестиваля «Не темно» — 2025 стали «звезды» в самом широком смысле. Художники рассматривают их как небесные тела, источник вдохновения, напоминание о быстротечности жизни и бренности бытия, а еще как объект магического мышления, символ популярности и способ оценки сервиса. Вход на фестиваль свободный.
Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона
Музей Фаберже, Санкт-Петербург
с 15 февраля по 16 марта
«Открытый мир» — серия выставочных проектов Музея Фаберже и культурно-исторического фонда «Связь времен» о современном искусстве российских регионов. Первым на своеобразной арт-карте станет Урал. Выставка покажет более 120 живописных, графических, скульптурных произведений и декоративных изделий от уральских художников с конца XX века до наших дней.
Екатеринбург, как центр местного искусства, конечно, будет представлен множеством имен. Нижний Тагил выступит с «тагильской живописной школой», воспевающей брутальную красоту тяжелой индустрии. Уральскую графику предоставит Ирбитский музей. За «суровый стиль» отвечают работы Миши Брусиловского, Тимофея Коваленко, Евгений Седухина. Будет отдельный раздел с неофициальным искусством второй половины 1960-х — 1980-х годов: произведения Алексея Константинова, Александра Лысякова и художников эпохи перестройки. Видео-арт и перформансы от группы «Атомная провинция» из закрытого города Заречный дополнят общую картину.
«Реинкарнация покинутых». Елизавета Ермакова
Факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва
до 30 марта
Подобно тому как лицо человека несет эманацию его души, предмет несет свою историю, которая читается при взгляде на него. Забирая объект с собой, открывая его память, каждый видит и читает ее по-своему, в силу своего жизненного опыта. Об этом — тотальная инсталляция Елизаветы Ермаковой. Недавняя выпускница факультета сценографии ГИТИСа ставит спектакли в разных городах России и ближнего зарубежья. И везде ей встречаются, ее находят разнообразные бытовые предметы или объекты, брошенные людьми, негодные и покинутые.
«В каждом предмете закупорена память, которая раскрывается лишь в соприкосновении с живым существом. В момент прикосновения можно представить, вообразить жизнь предмета до этой секунды,— объясняет художница.— Каждая трещинка на деревянном стуле, каждый сантиметр облезлой штукатурки на стене есть морщина и отпечаток пережитых событий». В пространстве аудитории 417 факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ эти «покинутые», или «найденыши», как называет их автор, очеловечиваются, проходят процесс реинкарнации.
Кинофестиваль «Кино как искусство. Искусство в кино»
Государственная Третьяковская галерея, Инженерный корпус
с 13 по 23 февраля
Кинофестиваль объединит фильмы, которые раскрывают сущность кинематографа как искусства и его связь с другими видами визуального творчества. Программа фестиваля включает и картины, созданные на заре развития кинематографа, и фильмы, недавно вышедшие на большие экраны. Их авторы — лауреаты Канна, Венеции и ММКФ. Перед каждым показом искусствоведы и киноведы расскажут о фильме и его культурной значимости. Кинофестиваль организован при поддержке благотворительного фонда «Доброта Севера» и компании «Северсталь».
В первую часть программы «Кино как искусство» вошла классика документального кино «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, игровой «8 1/2» Федерико Феллини, признанный шедевр Ильи Авербаха «Голос», представитель нового независимого кино Мишель Гондри с его «Книгой решений». Фильмы «Человек с киноаппаратом» и «Поцелуй Мэри Пикфорд» покажут под аккомпанемент тапера.
Во вторую часть программы, «Искусство в кино», вошли фильмы-биографии выдающихся живописцев, от Франсиско Гойи и Василия Кандинского до Сальвадора Дали, а также классические советские кинобиографии «Василий Суриков» (режиссер Анатолий Рыбаков) и «Гойя, или Тяжкий путь познания» (режиссер Конрад Вольф). Также в этой части фестиваля покажут современные байопики «Мастер и его муза» (режиссер Дитер Бернер) и «Кандинский и его муза» (режиссер Маркус Розенмюллер).
«На дне»
Александринский театр, Санкт-Петербург
Режиссер Никита Кобелев
14–15 февраля
Новый худрук Александринки умеет находить подход к классике и делать ее героев нашими современниками. В масштабной постановке «Воскресения» Льва Толстого с Тихоном Жизневским в главной роли Кобелев перенес судебный процесс над проституткой Катюшей Масловой в условные наши дни и намерен повторить этот трюк с обитателями ночлежки из хрестоматийной пьесы Максима Горького. Словосочетание «на дне» для него говорит не столько о внешнем, сколько о внутреннем состоянии людей в глубоком кризисе.
К Горькому режиссер подходит прежде всего как к писателю рубежа XIX–XX веков, который не мог избежать влияния модного тогда символизма. В бытовой реалистической пьесе Кобелев пытается отыскать элементы притчи, иллюзорности, «золотого сна». И вместе с тем придать ей сегодняшнее, в меру ироничное звучание.
«Ромео и Джульетта во мгле»
МДТ — Театр Европы, Санкт-Петербург
Режиссер Лев Додин
15–16, 21–22 февраля
Отметивший в прошлом году свое 80-летие Додин делает постановку о юности и любви со своей Молодой студией — студентами РГИСИ. Нынешний выпуск был набран Додиным в 2021 году после долгого перерыва — спустя 14 лет после курса с Данилой Козловским, Елизаветой Боярской, Олегом Рязанцевым и другими. Для молодых актеров это первое боевое крещение на сцене легендарного театра.
«Ромео и Джульетту» Додин ставит как «миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающийся со все новым и вполне реальным злом». Поэтому к пьесе Уильяма Шекспира тут добавлены фрагменты и мотивы текстов Виктора Астафьева, Александра Солженицына, чешского писателя ХХ века Яна Отченашека и современной турецко-британской писательницы Элиф Шафак. Путешествие во времени сопровождает музыка композиторов разных эпох — от Баха и Вивальди до Малера и Шнитке.
«Форум. Среда»
Театр «Среда 21», Москва
Создатели Евгений Маленчев, Полина Шатохина, Элина Петрова
20–21 февраля
Это спектакль для тех, кому надоело быть в театре — да и в жизни тоже — пассивными наблюдателями. Для тех, кому всегда хотелось переписать сценарий реальности, как у Тарантино в «Однажды в Голливуде». Для тех, кто не боится сломать четвертую стену и выйти на сцену.
«Форум. Среда» — единственная в Москве постановка, созданная по методу форум-театра, пока мало известному в России. Его изобрел в 1960-х бразильский режиссер Аугусто Боаль, бунтарь и революционер, основатель «театра угнетенных». Зрителям показывают некую конфликтную ситуацию и предлагают вмешаться и найти способ ее разрешить, встав на место одного из героев. Это своеобразный тренажер эмпатии: в безопасной ситуации театра отработать способы борьбы с несправедливостью, абьюзом, унижением, которые могут пригодиться и в жизни.
«Гранд-тур»
Мигел Гомеш. 2024
Черно-белое роуд-муви про мужчину, бросившего невесту и отправившегося в путешествие (а невеста бросилась — за ним). Прошлой осенью на российской премьере этой ленты Мигела Гомеша на фестивале «Каро. Арт» случился аншлаг, удививший даже организаторов. Причина проста: известный в узких кругах португальский артхаусный автор получил за этот фильм награду «лучший режиссер» в Канне.
«Пророк. История Александра Пушкина»
Феликс Умаров. 2024
Главному русскому поэту как-то не очень везет с байопиками, хотя снимали про него еще в дореволюционной России. Перевернуть игру решился перспективный новичок Феликс Умаров. Он позвал на главную роль Юру Борисова — ныне оскаровского номинанта — и снял… мюзикл. Что точно понятно, так это то, что будет дорого и богато. На все бакенбарды.
«Твой цвет»
Наоко Ямада. 2024
Аниме — уже какое-то время частый гость российских кинотеатров, но в основном с релизами ретроспективного проката. А тут новая работа режиссера Наоко Ямады и сценариста Рэйко Ёсиды, женского тандема авторов суперхита «Форма голоса» (2016). Как и в нем, здесь все тоже посвящено принятию себя и трудностям перевода: девочка, обладающая даром видеть ауру, собирает поп-рок-группу, дабы облечь свои чувства в понятную другим форму.
Илья Виницкий «О чем поют кабиасы. Записки свободного комментатора»
Издательство Ивана Лимбаха, 2025
Эта книга начинается как филологическая проза: с комментариев к известным и полузабытым текстам. Однако по мере развития сюжета — или же написания книги — герои принимаются жить своей собственной жизнью. Комментарии создают как бы вторую реальность для персонажей Николая Гоголя и Максима Горького, Ильи Ильфа и Евгения Петрова и многих других. С одной стороны, они превращаются как бы в собственные прототипы, которые мы узнаем все больше и лучше, с другой — начинают пересекаться в постмодернистском пространстве комментария. В любом случае следить за их приключениями в тексте интересно, а книга читается еще и как качественный научпоп, который помогает точнее понять и воспринять классическую литературу.
Ханс Фаллада «Что же дальше, маленький человек?»
Перевод: Дарья Андреева
«Синдбад», 2025
Это уже давно ставший классическим, но не потерявший своей актуальности роман — о маленьком человеке в жерновах истории. Только в 2016-м была обнаружена его полная версия, и вот теперь она приходит и к русскому читателю. Безработица, социальная несправедливость, страх перед диктатурой, а в итоге и семейные проблемы — среди главных тем этого романа, считающегося едва ли не первым изображением мирового экономического кризиса в Европе. Несмотря на гиперреалистический метод новой вещественности, в которой роман написан, он ставит среди прочего и главную экзистенциальную проблему: надо ли вообще бороться за жизнь посреди рушащегося мира?
Татьяна Бонч-Осмоловская «Письма с острова»
«Новое литературное обозрение», 2025
В названии книги есть некая ирония, ведь ее автор уже много лет живет в Австралии, которую многие воспринимают как самый большой на Земле остров. И ее дистанцированность кажется необходимой для отстранения от сказочных европейских историй, сплетающихся в единое повествование мифа, вдруг получающего свой первоначальный смысл — религии, требующей жертвы. Чувство катастрофичности напоминает о позабытом измерении сказок, описывавших зло, как будто чтобы от него оградить. Сам же сказитель вспоминает свою главную функцию: увлечь историей читателей, вернее — слушателей, и попытаться наделить смыслом дробящуюся на куски реальность.