Курс доллара на международном рынке опускался до 95 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке Forex падал до 95,8 руб./$. По состоянию на 12:31 мск американская валюта снижается на 0,48%, до 96,1 руб./$, следует из данных Investing.com. Центробанк на сегодня, 11 февраля, установил официальный курс доллара 96,78 руб./$.

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С начала года доллар упал в цене со 102 руб. до 97 руб./$. На прошлой неделе курс доллара на международном рынке опускался ниже 97 руб. Американская валюта подорожала лишь раз из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рубль оказался на подъеме».