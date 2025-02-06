Рубль оказался на подъеме

Рубль укрепляется из-за Дональда Трампа. По крайней мере, собеседники “Ъ FM” не видят других явных объяснений. Январь считается благоприятным месяцем для рубля: импортеры снижают активность, на рынке возникает избыток предложения. В результате с начала года доллар упал со 102 руб. до 97 руб. Участников рынка удивило, что в феврале динамика сохраняется. Американская валюта подорожала лишь раз из-за объявленных Дональдом Трампом импортных пошлин. Но в течение двух торговых сессий движение удалось отыграть. Официальный курс ЦБ на четверг, 6 февраля,— 98 руб. за доллар. На межбанковском рынке доллар стоит еще дешевле — около 97 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как долго это продлится? Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что заметных поводов для укрепления рубля сейчас нет: «В этом есть определенная неожиданность. Особенно в условиях, когда явных факторов, которые могли бы объяснить столь заметное укрепление, в моменте мы не наблюдаем. То есть мы можем говорить о каких-то общих моментах, например, традиционно в первом квартале есть сильный счет текущих операций, высокое предложение валюты в условиях слабого спроса на нее. Но почему именно сейчас это происходит, а не в начале января?

Думаю, платежи, которые из-за санкций в прошлом году зависли, постепенно начинают поступать в систему. От банковских санкций больше всего виден эффект в моменте. Потоки экспортной выручки ставятся на паузы. Потом, когда эти платежи выпускают, они укрепляют рубль. И, наверное, здесь какое-то снижение геополитической премии наблюдается. Хотя, конечно, аргумент достаточно слабый, потому что внешний периметр для нас не так сильно важен».

Рубль укрепляется и к китайскому юаню. Его курс на Мосбирже опустился ниже 13 руб. впервые с сентября 2025-го. С 7 февраля у рубля будет еще один повод для укрепления: Минфин сократит покупки валюты в рамках бюджетного правила. С учетом зеркальных продаж ЦБ на рынок будут поступать юани на 5,5 млрд руб. ежедневно. Это на 17% больше, чем в январе. Впрочем, средний объем торгов на бирже превышает 80 млрд руб., поэтому серьезного влияния операции не окажут.

Судя по всему, валютный рынок до сих пор вдохновляет победа Дональда Трампа, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «С одной стороны, поддерживается общий геополитический фон. С другой стороны, на рынке, мне кажется, сейчас формируется впечатление, что текущая ставка обеспечивает интересные возможности для инвестиций в российский рынок. В принципе, спрос со стороны импортеров сезонно понижен.

Если рынок увидит проявления какого-то улучшения геополитического фона, это должно транслироваться в улучшение перспектив экспортной выручки и, как следствие, в укрепление за счет повышенного притока валютных доходов.

Если же, наоборот, мы увидим, что геополитический фон сопряжен с каким-то усилением санкционного давления или, может быть, просто внешние факторы будут таким образом складываться, что будет больше рисков для экспорта, тогда это будет фактор ослабления. Я, наверное, не готова о конкретных цифрах говорить, но думаю, что все-таки в течение 2025-го у нас могут быть периоды ослабления курса».

В ВТБ считали, что к концу года рубль ослабнет примерно на 10%. Глава Сбербанка Герман Греф допускал, что американская валюта подорожает до 115 руб. Опрошенные Центробанком экономисты ухудшили прогноз. Месяц назад они ожидали, что средний курс доллара в 2025-м году будет на уровне 102 руб. Теперь оценку подняли до 104 руб.

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Иван Якунин