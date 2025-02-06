Курс доллара на международном рынке упал ниже 97 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке Форекс впервые с 27 января опустился ниже отметки 97 руб., следует из данных Investing.com. Отметки 96,99 руб. американская валюта достигла в 10:15 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным на на 12:09 мск, доллар торговался по 97,44 руб. (-0,56%). На момент закрытия предыдущего торгового дня он стоил 97,98 руб. Евро торгуется на уровне 100,67 руб. (-1,24%). Центробанк России установил курс доллара на 6 февраля на уровне 98,05 руб., евро —- 102,92 руб.

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Январь, по мнению экспертов, считается благоприятным месяцем для рубля: импортеры снижают активность, на рынке возникает избыток предложения. В результате с начала года доллар упал в цене со 102 руб. до 97 руб. Американская валюта подорожала лишь раз из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин.

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