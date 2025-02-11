Власти ведут работу над вывозом граждан из оккупированных ВСУ курских территорий

Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, находящихся на подконтрольной ВСУ территории, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, «есть надежда на положительное решение вопроса».

Какие-либо подробности переговоров омбудсмен не привела. На прошлой неделе украинские власти заявили о готовности организовать такой гуманитарный коридор. «Мы работаем с Украиной по этому вопросу самым плотным образом вместе с Международным комитетом Красного Креста»,— сказала госпожа Москалькова «Интерфаксу».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В сентябре жители Суджанского района попросили президентов России и Украины открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных жителей. В список людей, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории, тогда включили 186 человек. В декабре Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода мирных жителей с оккупированной части Курской области. Она говорила, что на подконтрольной ВСУ территории находится как минимум 1 тыс. мирных жителей, по оценкам Красного Креста и российских военных — до 2 тыс.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что обсуждение вопроса гуманитарного коридора для жителей приграничных районов Курской области — непубличная тема. Он заверил, что власти делают все необходимое для помощи курянам.

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