Суджа просит коридор

Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор «для вывоза мирного населения». Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ. В нем 186 человек, включая семерых несовершеннолетних; о судьбе большинства из них семьям ничего не известно. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил «Ъ», что ранее обращался к российской и украинской сторонам с запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора, но ответа не получил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные автомобили по трассе между Курском и Суджей. 8 августа 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Военные автомобили по трассе между Курском и Суджей. 8 августа 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Семьи жителей Суджанского района, оказавшихся на оккупированной украинскими войсками территории, направили письмо президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу, а также Международному комитету Красного Креста. Они просят «содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения» и «начать переговоры об эвакуации».

Авторы обращения ссылаются на данные добровольческой организации «Лиза Алерт», которая разыскивает 698 человек, предположительно находящихся на территории, контролируемой ВСУ.

«Cкорее всего, число этих людей существенно больше. В основном это старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована»,— отмечается в письме. Также суджане напоминают, что Россия и Украина обязались соблюдать Женевскую конвенцию о защите гражданского населения. «Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелу и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно,— говорится в письме.— 11 сентября российская армия начала наступление на Суджу, если ВСУ решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны».

Обращение подписали 88 жителей Суджанского района. Они приложили список своих родственников, которые находятся на занятой ВСУ территории. В перечне 186 человек, семеро из которых несовершеннолетние. У «Ъ» есть копия письма с приложением, а также номер его регистрации на сайте www.letters.kremlin.ru.

Город Суджа — административный центр Суджанского района Курской области. На 1 января 2024 года в Судже проживал 4941 человек, в Суджанском районе — 24 336 человек. 6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Суджанский район. На следующий день в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, с 9 августа действует режим контртеррористической операции. На данный момент ряд российских населенных пунктов заняты украинскими военными. По данным главы региона Алексея Смирнова, к 11 сентября из приграничных районов были переселены на безопасные территории свыше 150 тыс. жителей. Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук 15 августа заявляла, что вопрос открытия гуманитарного коридора в сторону России возможно обсуждать, «если российская сторона направит соответствующий запрос украинским властям». 12 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные «продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области». По данным ведомства, в течение двух суток удалось освободить десять населенных пунктов.

Один из авторов письма священник Сергий Телевинов рассказал «Ъ», что у него в Судже остались пожилые родители и сестра. Он не может связаться с ними с 6 августа. «С середины августа мы пишем, звоним и ходим в городские администрации, в Минобороны, властям всех уровней. Но так и не получили ни одного внятного ответа и поэтому решили направить такое обращение»,— рассказал отец Сергий. По его словам, большинство беженцев ничего не знают о судьбе своих родственников на оккупированных территориях. «Кто-то видел своих на фотографиях и репортажах иностранных СМИ, кто-то умудрился дозваниваться через украинских операторов, но это всегда разговор на секунды. Скоро наступят холода, а ни отопления, ни электричества там нет. Постепенно начинается наступление российской стороны — и ВСУ может использовать наших родственников как живой щит»,— опасается священник.

«Ъ» связался с жительницей Суджи Татьяной Мозговой, которая также подписала письмо. Женщина выехала из города вместе с супругом и бабушкой днем 6 августа. «Мы не спали ночь под обстрелами, еле смогли заправиться, схватили документы и в чем были поехали в Курск,— рассказала она.— В городе остались деньги, наша собака и все вещи». Через несколько дней муж госпожи Мозговой поехал в Суджу с соседом, у которого там осталась маломобильная мать. Назад они уже не вернулись. «Нам удалось выяснить, что они доехали до города. Один раз — 17 августа — муж позвонил мне на несколько секунд. С тех пор у меня нет никакой информации о нем»,— говорит суджанка. Она связывалась с аппаратом омбудсмена РФ Татьяны Москальковой и даже координировала с ними процесс «опознания людей, которых мы видели на видео в международных СМИ из подвалов Суджи». По ее словам, после составления списка из офиса Татьяны Москальковой с ней больше никто не связывался: «На наши звонки там отвечают, что, как только у них появится информация, мы узнаем первыми».

«Ъ» обратился в пресс-службу уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, но там вчера не смогли прокомментировать обращение суджан. Также «Ъ» обратился к начальнику пресс-центра группировки войск «Север» (ведет наступление в Курской области) Ярославу Якимкину, однако тот ответил, что тема гуманитарного коридора находится в ведении федерального Минобороны. Там «Ъ» не ответили на запрос, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков был вчера недоступен для комментариев.

Пресс-служба МККК рассказала «Ъ», что организация «сразу же» обратилась к российской и к украинской сторонам с официальным запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора в Курской области, а также «о другой помощи, которую может оказать МККК», но ответа пока не получила.

В околовоенных Telegram-каналах неоднократно высказывалось мнение, что открытие гуманитарного коридора обычно невыгодно противоборствующим сторонам, так как снижает темп боевых действий и дает противнику шанс на перегруппировку и занятие более выгодных позиций.

Военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев подчеркивает, что у армии «есть свои цели и задачи», которые могут идти вразрез с интересами гражданского населения — и военным «придется для учета этих интересов менять и корректировать свои планы».

Господин Корнев полагает, что для гражданских, оказавшихся на оккупированной территории в зоне боевых действий, идеальным вариантом будет «ждать коридора и договариваться с обеими сторонами». При этом действительно стоит активно побуждать власти решать этот вопрос, добавляет эксперт, потому что «гражданским на местах виднее ситуация, чем некой администрации в Курске».

Полина Ячменникова, Александр Черных