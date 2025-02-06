Кремль: власти делают все возможное для помощи жителям Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса гуманитарного коридора для жителей приграничных районов Курской области, оккупированных ВСУ,— непубличная тема. При этом он заверил, что власти делают все необходимое для помощи курянам.

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«Обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме. Но, конечно, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима»,— сказал пресс-секретарь.

12 декабря 2024 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что обращалась к украинской стороне по поводу гуманитарного коридора на территории Курской области. Она отмечала, что оставшиеся в оккупированных частях региона люди, «как правило», живут в подвалах. Число людей, находящихся в оккупации она не назвала, но заявила, что у российских властей «есть понимание» об этих данных. Алексей Смирнов, занимавший ранее пост губернатора, оценивал число жителей на оккупированных территориях в 2 тыс. человек.

Накануне, 5 февраля, президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили меры поддержки жителей курского приграничья, а также восстановление пострадавшей от атак ВСУ инфраструктуры. Глава государства заявил, что поручит правительству разработать программу восстановления Курской области.

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