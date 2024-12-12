Москалькова попросила открыть гумкоридор из оккупированной части Курской области

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить коридор для выхода мирных жителей с оккупированной части Курской области. По ее словам, сейчас на подконтрольной украинским военным территории находятся как минимум тысяча мирных жителей. По оценкам Красного Креста и российских военных, там находится до 2 тыс. жителей, уточнила госпожа Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По моим данным, они (мирные жители — ''Ъ''), как правило, находятся в подвальных помещениях домов или разрушенных домов. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций. И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место»,— сказала омбудсмен в разговоре с ТАСС.

Госпожа Москалькова пояснила, что сейчас из места, в котором находятся мирные жители, нет выхода на территорию, где не ведутся боевые действия.

12 августа, спустя неделю после начала боев на территории Курской области, занимавший тогда пост губернатора Алексей Смирнов сообщал, что на подконтрольных украинским военным 28 населенным пунктам проживает 2 тыс. человек. Об их судьбе на тот момент ничего известно не было. В течение сентября и октября Минобороны сообщило о возвращении под российский контроль более 15 населенных пунктов. 10 декабря депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном заседании утверждал, что в Суджанском районе содержатся более 1100 мирных граждан. Места их содержания депутат назвал «концлагерями» (цитата по «РИА Новости»).

Часть жителей оккупированной территории Курской области считаются пропавшими без вести. 26 октября российский Красный Крест (РКК) сообщил о нахождении 1088 жителей, пропавших в начале августа. По состоянию на конец октября, РКК получил 5,6 тыс. обращений о пропавших людях. 22 ноября Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию 46 жителей региона, которые после начала вторжения оказались в Сумской области Украины. 9 декабря госпожа Москалькова заявила, что ее аппарату удалось установить судьбу «еще ряда пропавших без вести» жителей Курской области. Иных подробностей она не сообщила.