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Коммерсантъ FM
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Состояние Илона Маска упало ниже $400 млрд

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось до $394,6 млрд, впервые за два месяца упав ниже $400 млрд. Это произошло из-за снижения стоимости акций Tesla Inc. на 27% с 17 декабря, подсчитало агентство Bloomberg.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Michel Euler / AP

Илон Маск

Фото: Michel Euler / AP

Акции и опционы Tesla составляют более 60% общего состояния Илона Маска. Как отмечает издание, котировки акций компании резко упали на прошлой неделе. Стоимость ценной бумаги Tesla, согласно данным платформы Investing.com, начала снижаться с 4 февраля. Тогда ее цена составляла $382,63. К концу торгов 10 февраля стоимость акции составила $350,73, упав за неделю на 11%.

Снижение котировок началось после отчета организации о месячных продажах. Из данных, опубликованных пресс-службой Tesla Inc. (.pdf), следует, что за последний квартал 2024 года компания продала 436,7 тыс. автомобилей, что на 8,5% ниже, чем в аналогичный период 2023 года. Поставки в Германии упали на 59,5%, достигнув самого низкого уровня с 2021 года. Продажи Tesla в Китае снизились на 11,5% относительно 2023 года.

Подробнее о причинах падения продаж Tesla в Европе — в материале «Ъ» «Маск всему голова».

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