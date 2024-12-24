Маск всему голова

В политических кругах Европы нарастает раздражение американским миллиардером Илоном Маском, который на фоне своего грядущего назначения в администрацию избранного президента США Дональда Трампа стал все чаще позволять себе вмешиваться во внутренние дела других стран. Так, на днях господин Маск позволил себе открыто поддержать крайне правую партию «Альтернатива для Германии», что, само собой, пришлось не по душе представителям других партий. А в Великобритании, по данным СМИ, уже задумались о целесообразности нового закона, который не позволил бы американцу и ему подобным делать пожертвования в пользу крайне правой партии Reform.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Carlos Barria / Reuters Илон Маск

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Евросоюзе никогда особо не жаловали Илона Маска. Не столько из-за его политических взглядов, сколько из-за того, что он стал владельцем соцсети Twitter (ныне X) — гигантской интернет-платформы с миллионами пользователей, к которой у регулирующих органов ЕС много вопросов.

В последнее время вопросы, а точнее, претензии возникли уже не столько к соцсети Х, сколько к Илону Маску лично — из-за его открытой поддержки крайне правых.

В конце прошлой недели американский миллиардер, которому вскоре предстоит возглавить новое ведомство по повышению эффективности правительства в администрации Дональда Трампа, написал на своей странице в X: «Только АдГ (крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии».— “Ъ”) может спасти Германию». «Да! Ты совершенно прав»,— тут же отреагировала на этот пост кандидат в канцлеры на февральских выборах от этой партии Алиса Вайдель.

Других политиков, впрочем, это пост ничуть не воодушевил. «У нас есть свобода слова, которая распространяется и на мультимиллиардеров. Но свобода слова также означает, что вы можете говорить вещи, которые неверны и не содержат хороших политических советов»,— тактично ответил Илону Маску в минувшие выходные на пресс-конференции в Берлине немецкий канцлер Олаф Шольц, которого американский предприниматель не так давно назвал «дураком» из-за развала правящей коалиции.

С ответной реакцией решил выступить и лидер немецкой «Свободной демократической партии», бывший министр финансов Кристиан Линднер. «Илон, я инициировал политические дебаты, вдохновленные идеями от вас и (президента Аргентины Хавьера.— “Ъ”) Милея. Хотя миграционный контроль имеет решающее значение для Германии, АдГ выступает против свободы, бизнеса — и это крайне правая экстремистская партия. Не спешите делать выводы издалека»,— предостерег Илона Маска немецкий политик.

Поддержка знаменитым американцем крайне правой немецкой партии вызвала настолько громкий резонанс в СМИ, что сказать свое слово посчитал нужным и французский политик — бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который с давних пор испытывал к Илону Маску нескрываемую антипатию. «Маск открыто поддерживает крайне правую партию АдГ. Разве это не является проявлением иностранного вмешательства?» — написал в выходные в соцсети господин Бретон.

«Брат, американское "иностранное вмешательство" — единственная причина, благодаря которой ты не говоришь по-немецки или по-русски»,— парировал скандальный миллиардер.

Германия оказалась в последние дни не единственной страной, где разозлились на Илона Маска. В компанию с ней попала и Великобритания. На прошлой неделе в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, где был и его соратник Илон Маск, побывал лидер британской крайне правой партии Reform Найджел Фарадж, а с ним — и казначей этой политической силы Ник Кэнди. После этой встречи, которую британские гости охарактеризовали как «замечательную», господин Фарадж заявил, что Илон Маск «серьезно задумался» о финансовой помощи его политической партии. Правда, лидер Reform тут же добавил, что пока хватает и политической поддержки: «На данном этапе мы не просили и не получали пожертвований». Однако в британских СМИ уже вовсю заговорили, что глава Reform вскоре получит от миллиардера пожертвование в размере около £80 млн, что станет самым крупным взносом в казну какой-либо партии в истории британских выборов.

Британское избирательное законодательство запрещает иностранные пожертвования политическим партиям страны. Однако позволяет такие пожертвования от частных лиц и предприятий, которые находятся или зарегистрированы в Великобритании. Поэтому все тут же сочли, что Илон Маск вполне сможет себе позволить помочь британскому единомышленнику материально через компанию по производству электромобилей Tesla, которая расположена в Великобритании и в прошлом году заработала там около £90 млн.

В британской прессе даже появились статьи о том, что премьер Кир Стармер может вскоре представить на рассмотрение парламента новый закон, чтобы помешать Илону Маску делать пожертвования в пользу Reform.

При этом у главы британского правительства и до этого был повод недолюбливать американца: в конце ноября тот назвал Великобританию «тираническим полицейским государством», поддержав петицию с призывом к проведению новых всеобщих выборов в Соединенном Королевстве на фоне падения рейтингов Кира Стармера и его партии. Впрочем, в выходные лидер британской Палаты общин Люси Пауэлл дала понять, что «в ближайшее время» Лондон не будет запрещать Илону Маску финансировать партию Найджела Фараджа.

Многие в США тоже недовольны излишней политической активностью Илона Маска. После того как бизнесмен чуть ли не целый день посвятил дискуссиям вокруг нового законопроекта о финансировании правительства, споря с республиканцами, пока господин Трамп молчал, некоторые иронично заявили, что Илон Маск стал главнее Дональда Трампа. Это даже вынудило избранного президента США публично выступить с разъяснениями. «Появились новые (слухи.— “Ъ”), что Трамп уступил обязанности президента Илону Маску. Нет, этого не произойдет. Но Илон проделал отличную работу»,— заявил будущий глава Белого дома в воскресенье. И, чтобы окончательно расставить все точки над «i», добавил: господин Маск родился не в США, а в ЮАР, а потому, по законам США, не имеет права занимать пост главы государства.

Наталия Портякова