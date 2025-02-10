Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на сталь и алюминий, ввозимые в страну. По его словам, сегодня, 10 февраля, он объявит о тарифе в 25% на эти металлы из всех стран.

«На любую сталь, ввозимую в Соединенные Штаты, будет распространяться 25-процентный тариф»,— заявил Дональд Трамп, добавив, что «алюминий тоже» будет облагаться пошлиной. Его слова приводит AP.

Также глава Белого дома подтвердил, что 11 или 12 февраля объявит о введении «взаимных тарифов». Речь идет о мерах, которые будут применяться в случаях, когда другие страны взимают пошлины на американские товары. «Если они берут с нас 130%, а мы с них ничего, это не может так продолжаться»,— сказал Дональд Трамп.

4 февраля Китай объявил о введении 10-процентных пошлин на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Мера стала ответом на решение Дональда Трампа ввести аналогичные пошлины на китайские товары. 7 февраля Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении китайской продукции.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «США и КНР меряются пошлинами».