Песков не стал комментировать информацию о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова ушел от ответа на вопрос о том, проводили ли Владимир Путин и президент США Дональд Трамп телефонный разговор. О том, что он состоялся, 9 февраля заявил господин Трамп. Кремль это не подтвердил и не опроверг.

«Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть»,— сказал господин Песков во время пресс-колла сегодня, 10 февраля.

Дональд Трамп не стал уточнять, как часто и когда он общался с российским президентом, а также не привел деталей предполагаемого разговора. Он не исключил встречи с Владимиром Путиным. Глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на прошлой неделе говорил, что подготовка встречи господ Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии».

Подробности — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».