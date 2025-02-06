Слуцкий: подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в четверг, что подготовка встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «находится в продвинутой стадии». Заявление прозвучало вслед за утверждениями американского лидера о том, что США ведут «конструктивные переговоры» по Украине с Москвой и Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вероятность этих контактов (между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. — "Ъ") — сто процентов»,— сказал Леонид Слуцкий журналистам (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что организация встречи «требует серьезной подготовки», которая, «сегодня находится в продвинутой стадии».

«Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США (Джо Байдена. — "Ъ") и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку»,— добавил господин Слуцкий.

5 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине ведутся по линии отдельных ведомств и в последнее время активизировались. В тот же день Дональд Трамп назвал переговоры с руководством Украины и России «очень конструктивными». Он подтвердил, что США находятся в контакте и с российскими, и с украинскими властями.

Подробнее о трудностях в возобновлении диалога между Россией и США — в материале «Ъ» «Дорога в облаках».

Анастасия Домбицкая