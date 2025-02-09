Трамп сообщил о прошедшем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал изданию New York Post, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что прекратить боевые действия получится быстро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я лучше промолчу»,— ответил Дональд Трамп на вопрос о том, сколько раз он общался с президентом России. При этом господин Трамп сказал, что Владимир Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать».

По словам президента США, у него есть конкретный план по прекращению конфликта. «Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди … Я хочу положить конец этой чертовой штуке»,— добавил Дональд Трамп. Он также призвал помощника по нацбезопасности Майка Уолца «организовать встречи».

Господин Трамп также сказал о намерении заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу на $500 млн. Он уточнил, что в обмен США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании конфликта.

5 февраля Дональд Трамп говорил об «очень конструктивных переговорах» с властями России и Украины. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу конфликта на Украине идут по линии отдельных ведомств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контакты огласке подлежат».