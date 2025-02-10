Посол РФ исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сопряжено с определенными обязательствами, и одновременное присоединение страны к Евросоюзу невозможно, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. При этом, по его словам, Россия с уважением относится к суверенному праву Армении выбирать внешнеполитических и внешнеэкономических партнеров.

«Как неоднократно отмечали российские официальные лица, в частности заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, одновременное членство в ЕАЭС и в ЕС, то есть полноценное участие и в евразийских, и в европейских интеграционных процессах невозможно ни практически, ни теоретически»,— сказал Сергей Копыркин в интервью «РИА Новости». По словам российского посла, представители европейских стран открыто заявили, что Армении придется выйти из ЕАЭС задолго до «негарантированного» вступления в ЕС.

9 января правительство Армении поддержало законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». С 11 по 14 февраля парламент страны рассмотрит инициативу, а в случае одобрения в республике организуют референдум о вступлении в ЕС. Вместе с тем армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян