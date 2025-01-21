Спикер парламента Армении исключил планы страны выйти из ЕАЭС

Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на обсуждение вступления в Евросоюз, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. По его словам, российская сторона «не должна иметь большую обеспокоенность» по вопросу членства Еревана в ЕС.

«Мы можем обсудить, найти решения, но Армения — суверенное государство, и она сама решает, какой закон принимать, что исходит из ее интересов, а что не исходит из ее интересов»,— сказал Ален Симонян журналистам (цитата по News.am). По его словам, ЕАЭС — «выгодная для Армении структура с экономической точки зрения».

Сегодня, 21 января, в Москве проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна. Стороны обсудят российско-армянские взаимоотношения, сотрудничество по линии ЕАЭС и других объединений.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. В числе последовавших за этим внешнеполитических шагов — одобрение правительством Армении законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз. Членство в ЕС, по мнению российской стороны, может означать выход Еревана из ЕАЭС.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян