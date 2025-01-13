Минэкономики Армении исключило выход из ЕАЭС в пользу ЕС

Правительство Армении является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не рассматривает выход из организации, заявил министр экономики страны Геворк Папоян на пресс-конференции. Заявление было сделано на фоне недавней заявки Армении на вступление в Евросоюз (ЕС).

Чиновник назвал заявку республики в ЕС «параллельной повесткой» и напомнил, что главная задача армянской экономики — это обеспечение ее стабильности независимо от того, в какой организации будет состоять Армения — в ЕС или ЕАЭС. «Наша задача не в обсуждении этих программ, а в повышении устойчивости и конкурентоспособности нашей экономики»,— заявил господин Папоян (цитата по «Sputnik Армения»).

9 января правительство Армении поддержало законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот выбор «суверенным правом» страны, но уточнил, что членство государства в двух организациях одновременно невозможно. Вице-премьер России Алексей Оверчук также заявил, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы». Армения является членом ЕАЭС с 2015 года.

Подробнее в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».