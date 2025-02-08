Apple представила робота-лампу в стиле логотипа кинокомпании Pixar

Apple создала прототип робота-лампы, напоминающего осветительный прибор из мультфильма Pixar «Люксо-младший». Разработчики представили две версии: Expressive с эмоциональными реакциями и Functional, просто выполняющую команды.

Робот Expressive ведет себя реалистично — «смотрит» в окно перед прогнозом погоды, «грустит», если его не берут в поход, подталкивает кружку, напоминая о воде, и проецирует обучающее видео. Он реагирует на жесты, настраивает освещение для фото по жесту руки и даже танцует. Apple считает, что движения лампы усилят вовлеченность пользователя. Второй робот, Functional, просто выполняет команды пользователя по запросу и не двигается в их отсутствие.

Ранее Bloomberg сообщило, что Apple и Sony планируют добавить поддержку контроллеров шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 для гарнитуры Vision Pro в конце 2025 года. Также Apple планирует 11 февраля представить беспроводные наушники PowerBeats Pro 2.

Евгений Федуненко