Bloomberg: Apple представит новые беспроводные наушники PowerBeats Pro 2

Американская корпорация Apple планирует 11 февраля представить беспроводные наушники PowerBeats Pro 2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Розничная стоимость устройства составит $250.

PowerBeats Pro 2 позиционируются как спортивная альтернатива AirPods Pro с улучшенной функцией активного шумоподавления благодаря чипу Apple H2. Наушники будут иметь регулируемые заушные дуги и поддержку мониторинга сердечного ритма во время тренировок, а также совместимость с различным спортивным оборудованием.

Ожидается, что PowerBeats Pro 2 обеспечат улучшенное качество звука, увеличенное время автономной работы и совместимость с Android-устройствами, а их зарядный кейс будет оснащен интерфейсом USB Type-C.

Евгений Федуненко