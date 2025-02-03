Apple добавит в гарнитуру Vision Pro поддержку контроллеров PlayStation VR

Американская корпорация Apple и японская компания Sony планируют добавить поддержку контроллеров шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 для гарнитуры Vision Pro в конце 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гарнитура получит обновление visionOS 3, что улучшит точность управления и сделает устройство более привлекательным для геймеров. Ранее Vision Pro поддерживала контроллеры PS5 и Xbox, но они не подходили для VR-игр из-за недостаточной точности.

Ранее Bloomberg сообщал, что Sony остановила производство PlayStation VR2 из-за низкого спроса. Также Sony сделала доступным запуск PlayStation VR2 на ПК через сервис цифровой дистрибуции игр Steam — для использования гарнитуры требуется специальный адаптер стоимостью $59,99.

Евгений Федуненко