Банки предъявляют россиянам счета

Европейские банки ужесточают условия для россиян, например, повышают минимальный порог для счетов. Как пишет РБК, до 2022 года кредитные организации требовали, чтобы остаток на счете был не менее $2 млн. Сейчас в некоторых случаях этот показатель доходит до $15 млн. При несоответствии этим параметрам банки просят клиентов закрыть свой счет. Такие меры распространяются и на россиян со вторым гражданством или видом на жительство в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ярче всего эта тенденция — в сегменте private banking, чья целевая аудитория — состоятельные клиенты. Как объясняют эксперты, причина — в репутационных и юридических рисках, которых опасаются банки в условиях санкций. Кроме минимального остатка, есть и другие факторы, из-за которых россияне могут лишиться европейских счетов, отмечает партнер IPN Partners Инна Перелехова: «Мы столкнулись с ограничениями на фоне санкций, которые были введены ранее. На сегодняшний день к гражданам Российской Федерации предъявляются требования по наличию зарубежных документов, в частности, вида на жительство в ЕС, в худшем случае — факта подтверждения налогового резидентства. Банки начали оставлять те балансы, которые им потенциально приносят какую-либо доходность и не вызывают рисков, а также позволяют легче обслуживать со стороны комплаенс-отделений. Позже, уже в 2023-м наметилась тенденция, что даже счета с остатками в $3,5 млн и выше стали попадать под требования о закрытии.

В частности, UBS после слияния с Credit Suisse получил большой портфель клиентов, в том числе российских. И они его вычищают по своему риск-аппетиту, по балансам, которые размещены на счетах, и по источникам происхождения денежных средств. Если граждане имеют доходы на территории Российской Федерации и, не дай бог, от санкционных бизнесов, то они находятся в зоне повышенного риска. Мы, например, работаем в основном с private-сегментами Швейцарии, Люксембурга, Австрии.

Франция, по нашим наблюдениям, пошла по жесткому сценарию: повсеместно закрывались и счета в отделениях private, и в отделениях ритейл, и торговые компании, и операционные компании во владении российских лиц».

После введения антироссийских санкций европейские кредитные организации стали тщательнее проверять каждого клиента, особенно если у него есть российский паспорт. И такой контроль может быть достаточно затратным, объяснил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок: «Кредитные организации теряют клиентов. Если обратить внимание на те суммы, которые стали требовать банки от клиентов, — $5-15 млн, даже $20 млн, то они легко расстаются с владельцами менее крупных счетов, конечно, по меркам банков старой Европы.

Это коснулось тех клиентов, доходы от которых перестали покрывать расходы на их комплаенс-обеспечение. С российским паспортом любой человек проверяется очень тщательно.

Это требует времени банковских сотрудников и ресурсов. В итоге это просто стоит дорого. Кроме того, существуют риски непосредственно для самого банка от национальных регуляторов: если Швейцария, это FINMA, либо ЕЦБ, если брать Евросоюз в целом. Сейчас фокусировка внимания на вас, если у вас русский паспорт, даже если к нему приложено гражданство в одной из стран ЕС либо ВНЖ, будет все равно повышенной. Банки согласятся с вами работать, но каждая операция будет проверяться самым тщательнейшим образом».

Как добавляют аналитики рынка, из-за ожесточений со стороны европейских банков россияне стали чаще переводить свои средства в более лояльные кредитные организации, например, в США или Израиль. Но иногда клиенты сталкиваются со сложностями перевода этих средств, отметила управляющий партнер юридической фирмы О2 Consulting Ольга Сорокина: «Наш швейцарский офис работает более 15 лет. 3/4 банков за последние три года все-таки закрыли счета российским гражданам. Многие организации, несмотря на активно рассылаемые уведомления о таком шаге, не предоставляют клиенту технической возможности перевести средства. Что касается счетов в дружественных юрисдикциях, то иногда организации позволяют такие трансакции совершать.

Если они действительно приняли решение, что данный клиент для них токсичен и несет большое количество рисков, то предпримут какие-то попытки перевести средства в дружественную юрисдикцию, которая готова деньги принять.

Но, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда клиент абсолютно не имеет никакой возможности это сделать. Банка либо не устраивают комплаенс-документы, юридическая обвязка, либо он вообще не готов выпускать средства в какие-то рисковые для него юрисдикции: Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Маврикий».

По последней статистике Федеральной налоговой службы, в 2023 году свыше 500 тыс. российских резидентов имели открытые счета за рубежом. Их количество приближалось к 2 млн.

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Анна Кулецкая