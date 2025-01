Инвесторы потеряли доступ

Часть российских инвесторов потеряли доступ к своим европейским активам. Истек срок лицензии американского Минфина на операции с Мосбиржей, которая подпала под санкции. Уложиться в отведенные полгода успели не все. Две недели назад владельцы бумаг получили уведомления, что исполнить поручения на конвертацию активов по ранее выданным распискам теперь нельзя. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо люксембургского депозитария Clearstream.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Что известно о судьбе активов? Руководитель санкционной практики коллегии адвокатов DelcrEdere Андрей Рябинин считает, что разморозить их можно только после получения дополнительной лицензии американского ведомства: «Когда группа Мосбиржи подпала под санкции, все контрагенты поставили на паузу отношения с ней, за исключением тех трансакций, которые могли быть осуществлены на основании генеральных лицензий, которые OFAC выпустил одновременно с внесением в санкционный список.

Не все эти активы успели расконвертировать на основании генеральных лицензий, а также перевести входящие в них базовые активы на разблокированные уже счета, в цепочке учета которых отсутствует НРД. Бумаги и средства, которые не успели перевести, теперь будут иметь статус заблокированных до тех пор, пока инвесторы не получат специальную лицензию OFAC. Она должна разрешить трансакцию, которая должна была пройти еще в 2024 году на основании генеральной лицензии. Вариантов, кроме как идти в OFAC за индивидуальной лицензией, нет».

Сейчас расписки заблокированы в американском The Bank of New York Mellon и не отражаются на счетах клиентов Clearstream. Сколько бумаг зависло, сложно оценить из-за длинной цепочки конвертации, отмечает инвестиционный юрист бюро NSP Глеб Бойко: «Процесс конвертации выглядит следующим образом. Какое-то физическое лицо, дружественный резидент, допустим, гражданин Сербии, учитывает эти депозитарные расписки в швейцарском банке. Эта финансовая организация имеет счет в Clearstream, и такой инвестор должен перевести эти депозитарные расписки со своего счета по длинной цепочке на счет The Bank of New York Mellon в американском центральном депозитарии DTC.

Там The Bank of New York Mellon аннулирует эти ценные бумаги, а инвестору, гражданину Сербии, отдает российские акции на его счет в российском депозитарии. Я видел оценки, что общий объем расписок, которые до сих пор находятся в иностранном контуре, составляет около 2 трлн руб. The Bank of New York Mellon учитывает из этих 2 трлн руб., допустим, четверть.

Какое-то количество инвесторов вообще не участвовали в этой конвертации, большая часть успела, какие-то клиенты остались с депозитарными расписками. Точно может сказать только The Bank of New York Mellon и Clearstream».

Теперь на расконвертацию таких активов может уйти до полутора лет, считает юрист комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова, в ее портфеле такие клиенты есть: «Необходимо запрашивать персональную информацию, касательно суммы зависших активов. Никто этого не предоставит. Все, что находится в цепочке хранения и подпадает под санкции США, как-то связано с долларами, с американскими эмитентами, все резко тормозится.

Единственный возможный порядок, чтобы вернуть какие-то выплаты — подать в OFAC, то есть в орган, который администрирует санкции США, заявление на получение разрешения. Никто ни в России, ни в Америке, ни в Великобритании, ни в ЕС пока в рамках кейсов по разблокировке ни одного разрешения не получал. В среднем драматическую паузу держат полтора года. И OFAC начнет отвечать примерно через полгода, явно не сейчас. Нет такого слова, как "безвозвратно". Если вдруг получается отказ, его всегда можно оспорить».

Причиной проблемы собеседники “Ъ FM”, помимо ограниченных сроков на разблокировку, называют большой объем или запоздалую подачу заявок от клиентов. Расписки за рубежом выпускали около 30 российских компаний, в том числе «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк, АФК «Система», «ФосАгро» и ВТБ.