Счета блокируются по известному IP-адресу

Американские банки начали блокировать счета за операции с территории России. Подозрительных клиентов вычисляют по IP, пишет РБК. По словам собеседников издания, блокировки происходят после того, как человек заходит в банковское приложение или вводит данные карты для оплаты в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Насколько правомерно поведение кредитных организаций? Адвокат, эксперт по санкциям Кира Винокурова говорит, что прямых указаний на этот счет американские власти не давали, хотя многое зависит от того, откуда именно в России проходила операция: «Мне известно о случаях, когда операции отклонялись, при этом полностью весь счет не блокировался. И у меня не вызывает удивления возможные случаи временной блокировки счетов лиц, которые проводили бы операции из России.

Есть определенные территории, с которых действительно есть обязанность у банков отслеживать адреса, применять какие-то меры, одна из которых это как раз идентификация IP-адресов и их локаций. Речь идет, в частности, о ЛНР, ДНР, Иране и Кубе. В России целиком этого нет, однако мы не знаем счета, которые были заблокированы, какой IP-адрес был опознан, возможно, там значился Крым. Если все было так, то здесь, в общем-то, никаких вопросов нет, все понятно и очень логично.

Если же, например, перевод осуществлялся из Москвы, то это выходит за рамки предписаний санкционного законодательства. Но банки могут принимать для себя глобальную политику вообще отказа обслуживания любых поручений, исходящих с территории Российской Федерации».

В апреле 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает оказывать некоторые услуги любым лицам на территории России, это в том числе отдельные финансовые операции. Правда, слишком широко эту формулировку трактовать нельзя, отметил юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко: «Среди наших доверителей нет тех, кто пострадал от такой ситуации. Более того, наши доверители в основном являются клиентами американских профессиональных участников рынка ценных бумаг, и там таких проблем не возникало.

Чем вызвано такое поведение финансовых организаций США? На мой взгляд, это так называемая политика оверкомплаенса, то есть чрезмерного соблюдения санкций.

Она основана на внутренних инструкциях самих компаний, которые видят риск совершения трансакций, когда они исходят от любого лица на территории Российской Федерации. Кроме того, есть указ 14071 и определение от 8 мая 2022-го, которые запрещают американским лицам предоставлять бухгалтерские услуги, услуги, связанные с трастом и корпоративным управлением. Но к ним все-таки не относятся финансовые услуги, особенно проведение платежей. Если бы это было действительно так, то никакие российские банки не могли бы совершать операции с долларами США, тем не менее этого не происходит».

В последнее время работать с россиянами отказываются и банки из так называемых дружественных стран. После введения санкций против Мосбиржи и остановки торгов долларом и евро многие кредитные организации просто перестали принимать платежи из России.

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Илья Сизов