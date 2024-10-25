Видеоигры решили отметиться

Участники видеоигрового рынка в лице Lesta Games, Astrum Entertainment, VK Play и RuStore начали эксперимент по добровольной маркировке игрового контента. Сейчас российские игры маркируют возрастными ограничениями в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации». Сюжетная маркировка позволит разработчикам обезопасить себя от возможных юридических претензий со стороны регулирующих органов, а потребителей — от дискомфортного контента, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

В России стартовал эксперимент по добровольной маркировке видеоигр, над которым с прошлого года работали Минэкономразвития и представители индустрии в рамках соответствующего законопроекта, выяснил “Ъ”. Участие в нем принимают Lesta Games (игры «Мир кораблей», «Мир танков» и т. д.), Astrum Entertainment (Atomic Heart, Warface, «Аллоды Онлайн»), VK Play и RuStore. Теперь на сайтах видеоигровых проектов и в магазинах приложений можно обнаружить следующие из семи дескрипторов (критериев) маркировки: сюжет игры содержит «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики», или присутствуют внутриигровые трансакции.

Список дескрипторов представлен на соответствующем сайте. Уточняется, что для участия в эксперименте не нужно подавать заявку: «Разработчики могут скачать изображения дескриптов, которые касаются их продуктов, и добавить на сайты и в игры». В Ассоциации игровой индустрии уточнили, что эксперимент продлится полгода, по итогам в дескрипторы могут быть внесены правки, полученные от пользователей и разработчиков.

В мировой практике есть несколько систем возрастных рейтингов для контента, в том числе компьютерных игр: американская ESRB (цифровые значения) или европейская PEGI (символы). В зависимости от содержания он может быть ограничен для лиц определенного возраста. Игры в России маркируются возрастными ограничениями в соответствии с федеральным законом «О защите детей от информации» наравне с фильмами, книгами и т. п.

Новая система маркировки аналогична европейской PEGI, за исключением критериев «дискриминации» и «обучения азартным играм». По данным “Ъ”, Минэкономразвития планировало начать эксперимент еще летом (см. “Ъ” от 8 мая). Параллельно Организация развития видеоигровой индустрии готовит к запуску в 2025 году проект «Зеленая маркировка» (например, говорит о том, что игра сделана в РФ) (см. “Ъ” от 30 мая).

Согласно законопроекту Минэкономразвития, разрабатываемому с прошлого года, для исключения «избыточного регулирования и негативного влияния на креативную отрасль» студии должны сами присваивать рейтинг своим продуктам (см. “Ъ” от 27 июля 2023 года). Эксперимент ускорит появление механизма, информирующего о содержании внутриигрового контента, считает директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин: «Учитывая динамику развития игровых продуктов, их сложность и многогранность, маркировка поможет принять более обоснованное решение при выборе видеоигр».

Сейчас маркировка видеоигр является добровольной, но к 2026 году может стать обязательной, не исключают источники “Ъ” в индустрии.

Сам эксперимент стал первым шагом в саморегулировании индустрии, считает гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев. Добровольная маркировка демонстрирует ответственное отношение издателей и разработчиков видеоигр к своим потребителям, считает операционный директор Astrum Entertainment Сергей Ефремов.

В целом сюжетная маркировка позволит разработчикам обезопасить себя от возможных юридических претензий со стороны регулирующих органов, считают участники видеоигрового рынка. Действующее возрастное ограничение отражает только рекомендованный возраст, но не показывает отдельные элементы контента в игровом продукте, говорит управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Контентная маркировка наглядно показывает такие элементы, как табакокурение, сцены насилия, внутриигровые покупки и пр. Это облегчает выбор для родителей и людей, для которых некоторый контент может быть дискомфортным».

Юлия Юрасова