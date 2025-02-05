Советник главы Палестины: слова Трампа о Газе — акт колониального мышления

Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш посчитал заявления президента США Дональда Трампа о Газе воспроизведением колониального мышления, а также нарушением прав человека и прав на самоопределение. Так он прокомментировал слова господина Трампа о превращении сектора Газа в «ближневосточную ривьеру» для всего мира и необходимости отъезда из региона в другие страны.

«Газа - не та земля, о которой он может говорить таким образом»,— уточнил советник главы Палестины «РИА Новости». По его словам, заявления господина Трампа представляют собой военное преступление, этническую чистку, геноцид и агрессию против палестинского народа.

Сегодня Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильская сторона сообщила, что переговоры «превзошли все ожидания и надежды». Глава Белого дома пообещал, что США возьмут под свой контроль разрушенный войной анклав и займутся его «экономическим развитием». Он также заявил, что настаивает на переселении палестинцев в другие арабские страны.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Газе меняют собственника».