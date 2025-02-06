Даниил Медведев застрял не в своем круге

Во втором круге ABN AMRO Open, проходящего в Роттердаме крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,5 млн, седьмая ракетка мира Даниил Медведев в трех партиях проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи, который стоит в последнем десятке первой сотни мирового рейтинга и пробивался в основную сетку через квалификацию. В нынешнем сезоне это уже второй неудовлетворительный результат Медведева, потерпевшего поражение во втором круге Australian Open, а с учетом прошлого сезона он не может выиграть два матча подряд уже около четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проиграв в 1/8 финала турнира в Роттердаме, Даниил Медведев впервые после своего попадания в топ-100 начал сезон с двух поражений в четырех матчах

Фото: Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images Проиграв в 1/8 финала турнира в Роттердаме, Даниил Медведев впервые после своего попадания в топ-100 начал сезон с двух поражений в четырех матчах

Фото: Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images

Итальянец Маттиа Беллуччи, доставшийся Даниилу Медведеву во втором круге турнира в Роттердаме, стал четвертым подряд соперником сильнейшего российского теннисиста, который сейчас находится от мировой элиты очень далеко. Собственно, иных соперников у Медведева в нынешнем сезоне еще не было. Напомним, что на Открытом чемпионате Австралии после победы над Касидитом Самреем из Таиланда (на тот момент — 418-м в мире) он проиграл американцу Лёрнеру Тьену (121-му), а на старте ABN AMRO Open не без труда справился с трехкратным победителем турниров Большого шлема швейцарцем Станисласом Вавринкой (155-м), который в свои 39 лет вряд ли претендует на многое.

То есть если исходить из текущего места в рейтинге АТР, Беллуччи, пробившийся в топ-100 три недели назад и стоящий там 92-м, был сильнейшим оппонентом россиянина с начала года.

И хотя еще сравнительно недавно с теннисистами подобного уровня Медведев на подходящих для его манеры игры крытых кортах разбирался без особого труда, аутсайдеру удалось преподнести главную пока сенсацию роттердамской «пятисотки», победив без малого за три часа в трех партиях — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Причины этого обескураживающего для Медведева результата очевидны. Будучи неплохо готовым физически и отнюдь не потеряв умения временами играть красиво и эффектно, он не имеет достаточного запаса уверенности в своих силах, позволяющего выигрывать важные мячи. Россиянина нельзя упрекнуть в отсутствии желания бороться и пробовать новые ходы. Например, он стал чаще выходить к сетке и, хотя завершаются эти выходы не всегда удачно, попытки Медведева тактически разнообразить свою игру можно только приветствовать. Однако основой медведевского тенниса остаются розыгрыши на задней линии, требующие не только терпения, но и по-своему ювелирного искусства грамотно рискнуть в нужный момент. И вот это умение на фоне отсутствия ощущения собственного превосходства над соперниками он, кажется, потерял, а те, в свою очередь, этим успешно пользуются.

Примеров подобных розыгрышей во встрече с Беллуччи было не счесть. А еще у болельщиков, которые смотрели эту встречу, наверняка остались подачи с руки, которыми итальянский левша сбивал Медведева с ритма, и конфуз россиянина в восьмом гейме второй партии, когда, оказавшись у сетки и имея перед собой фактически пустую половину корта, он зачем-то решил сыграть укороченным ударом с высокого мяча и послал его в сетку. Подобные эпизоды, конечно, подпитывали надежды Беллуччи, который не опустил руки после неудачи на тай-брейке второй партии и великолепно провел третий сет. Медведев же из 12 брейк-пойнтов реализовал лишь один, и снова, как и в Мельбурне, остался не у дел неожиданно рано.

В итоге за пять первых недель 2025 года Медведев набрал всего 100 рейтинговых очков. Столь неудачного старта сезона после прорыва в первую сотню рейтинга АТР у него еще не было. Более того, начиная с октября вот уже на четырех турнирах подряд ему не удается выиграть более одного матча. Неудивительно, что в среду на пресс-конференции 28-летнему россиянину пришлось отвечать на очень неприятный для его самолюбия вопрос по поводу возможного завершения карьеры.

Медведев, кажется, немного растерялся. «Даже не знаю, что сказать,— ответил он.— Вряд ли это случится скоро. Мне нравится теннис, я по-прежнему выигрываю много матчей, поэтому буду продолжать играть, сколько смогу. Если выпаду из первой сотни, тогда не знаю... Но я не думаю, что это произойдет».

В общем, пока седьмой номер мировой классификации пытается держать лицо.

Что же касается положения в рейтинге, то вне зависимости от результатов конкурентов Медведев почти наверняка будет оставаться в первой десятке еще минимум до начала марта — точнее, до завершения турнира категории 500 в Дубае, где он год назад дошел до полуфинала и набрал 200 очков. Более того, уже на следующей неделе Медведев сыграет на состязании категории 250 в Марселе, где в 2021 году выиграл титул, а теперь попросил wild card. Ведь укреплять пошатнувшуюся уверенность через игровую практику — пожалуй, единственный возможный выход в его ситуации.

Евгений Федяков