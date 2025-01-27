Даниил Медведев впервые с марта 2023 года выбыл из топ-5 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился с пятой на седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев покинул топ-5 впервые с марта 2023 года, на его счету теперь 3780 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Jaimi Joy / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jaimi Joy / Reuters

В пятерку лидеров рейтинга входят:

Янник Синнер (Италия; 11 830 очков),

Александр Зверев (Германия; 8135),

Карлос Алькарас (Испания; 7010),

Тейлор Фриц (США; 5050),

Каспер Рууд (Норвегия; 4160).

Россиянин Андрей Рублев опустился на десятое место в рейтинге ATP с 3130 очками. В топ-100 входят еще двое россиян: Карен Хачанов занимает 20-ю строчку (2310), Роман Сафиуллин — на 68-м месте (823).

На прошлой неделе закончился Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), на котором Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга. Андрей Рублев выбыл в первом же круге. Победителем чемпионата второй раз подряд стал Синнер.

О проигрыше Медведева — в материале «Ъ» «Жертвы второй сотни».