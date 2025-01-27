Даниил Медведев впервые с марта 2023 года выбыл из топ-5 рейтинга ATP
Россиянин Даниил Медведев опустился с пятой на седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев покинул топ-5 впервые с марта 2023 года, на его счету теперь 3780 очков.
Даниил Медведев
Фото: Jaimi Joy / Reuters
В пятерку лидеров рейтинга входят:
- Янник Синнер (Италия; 11 830 очков),
- Александр Зверев (Германия; 8135),
- Карлос Алькарас (Испания; 7010),
- Тейлор Фриц (США; 5050),
- Каспер Рууд (Норвегия; 4160).
Россиянин Андрей Рублев опустился на десятое место в рейтинге ATP с 3130 очками. В топ-100 входят еще двое россиян: Карен Хачанов занимает 20-ю строчку (2310), Роман Сафиуллин — на 68-м месте (823).
На прошлой неделе закончился Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), на котором Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга. Андрей Рублев выбыл в первом же круге. Победителем чемпионата второй раз подряд стал Синнер.
О проигрыше Медведева — в материале «Ъ» «Жертвы второй сотни».