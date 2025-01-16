Жертвы второй сотни

Пятый день Открытого чемпионата Австралии завершился второй сенсацией, к которой оказался причастен российский теннисист. На сей раз им стал Даниил Медведев, который выбыл из борьбы во втором круге, через день после поражения в стартовом раунде Андрея Рублева. Трехкратный (2021, 2022, 2024) финалист Australian Open в пятисетовом матче, продолжавшемся 4 часа 49 минут и завершившемся около трех часов утра по Мельбурну, уступил 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лёрнеру Тьену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые с 2018 года потерпев поражение уже во втором круге Открытого чемпионата Австралии, Даниил Медведев покинет пятерку сильнейших мирового рейтинга

Фото: Ng Han Guan / AP Впервые с 2018 года потерпев поражение уже во втором круге Открытого чемпионата Австралии, Даниил Медведев покинет пятерку сильнейших мирового рейтинга

Фото: Ng Han Guan / AP

Казалось, что в этом году на Australian Open жребий как никогда благосклонен к Даниилу Медведеву. Впервые в карьере на старте турнира Большого шлема в двух матчах подряд ему достались соперники, стоящие за пределами топ-100 мирового рейтинга. Правда, на фоне Касидита Самрея, сильнейшего теннисиста Таиланда, который занимает там 418-е место, 121-я ракетка мира американец Лёрнер Тьен выглядел серьезной величиной. К тому же во вторник в первом круге показать свой лучший уровень Медведеву явно не удалось. Победа пришла к нему лишь после серьезных испытаний.

С учетом прошлого года это был четвертый подряд пятисетовый матч россиянина на Australian Open. А пятый ему пришлось играть против 19-летнего Тьена, который до этого года не одержал в основных сетках мейджоров ни одной победы, а в Мельбурне в 1/32 финала умудрился остановить пятую ракетку мира.

Параллели между неудачами Даниила Медведева и Андрея Рублева, который во вторник уступил бразильцу Жуану Фонсеке, вроде бы налицо, ведь в середине декабря в финале Next Gen ATP Finals, итогового турнира среди игроков до 21 года, Фонсека обыграл именно Тьена.

Однако подоплека у этих двух российских фиаско все-таки разная.

Рублев попал на неординарного юного мастера, обладающего в свои 18 лет тактически разнообразной и технически совершенной игрой. Медведев, на котором отразился поздний прилет в Мельбурн и последующая акклиматизация,— на необычайно цепкого оппонента, который прежде всего выделяется своей выносливостью. Возрастным знатокам тенниса по манере игры бегунок Тьен, выцарапывавший у Медведева розыгрыши по 40 с лишним ударов, напоминает своего соотечественника Майкла Чанга, который в 1989 году в 17 лет сенсационно выиграл Roland Garros. Но в принципе игроков подобного плана в первой сотне достаточно много, каждый из них может выстрелить в лучший для себя день, а это был явно день Тьена.

Точнее, это была его ночь, поскольку последнее очко в очередном австралийском марафонском теннисном триллере соперники разыграли, когда по Мельбурну было около трех часов утра пятницы. (Рекордным в этом отношении на турнирах Большого шлема остается встреча на Australian Open 2008 года, в которой австралиец Ллейтон Хьюитт в 4 часа 34 минуты утра сломил сопротивление киприота Маркоса Багдатиса.) За полчаса до этого Margaret Court Arena, на которой проходил матч, из-за дождя пришлось перекрывать раздвижной крышей, а еще раньше создалось обманчивое впечатление, что в бешеном по напряженности противостоянии наступил перелом. Ведь Медведев, который поначалу много нервничал из-за обидных ошибок и зашагов при подаче, который проиграл первый и второй сеты, ведя по ходу дела в обоих, и который на тай-брейке третьей партии эйсом отыграл матчбол, с легкостью взял четвертую партию. Но в пятом сете Тьен, которому ранее никогда не доводилось участвовать в подобных марафонских передрягах, пришел в себя, и ситуация на корте снова стала непредказуемой. Медведев уступал — 1:3, затем не подал на матч при счете 6:5, а напоследок смазал окончание тай-брейка до 10 очков, в котором Тьен показал чудеса терпения и точности.

В итоге — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7), и Медведев впервые с 2018 года уезжает с одного из самых успешных для себя мейджоров, не дотянув даже до третьего круга.

Защитив всего 50 из 1300 рейтинговых очков, начисленных ему в прошлом году за выход в финал, он теперь покинет топ-5 мирового рейтинга. А единственным россиянином, добравшимся до 1/16 финала, оказался Карен Хачанов, справившийся с сопротивлением канадца Габриэля Диалло. Этот физически мощный теннисист предложил россиянину предельно агрессивный теннис, но из 60 выходов к сетке успешно завершил лишь 36, а в игре на задней линии класс россиянина был заметно выше. Для того чтобы выйти в 1/8 финала, повторив свой прошлогодний мельбурнский результат, Хачанову необходимо справиться с 20-летним Алексом Микельсеном — пожалуй, самым ярким на данный момент представителем новой волны в американском мужском теннисе. В прошлом году он побеждал австралийца Алекса де Минаура и своего соотечественника Тейлора Фрица, которые сейчас входят в первую десятку рейтинга ATP, а в начале нынешнего турнира оставил не у дел 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

У женщин в третий круг вышли пять из двенадцати российских теннисисток, принявших старт в одиночном разряде. В четверг к Мирре Андреевой, Диане Шнайдер и Анастасии Павлюченковой присоединились первая ракетка России Дарья Касаткина, которая легко разобралась с китаянкой Ван Яфань, и Вероника Кудерметова. Потерпев поражения в первых кругах пяти предыдущих турниров Большого шлема, четвертьфиналистка Roland Garros 2022 года в трех сетах справилась с довольно опасной соперницей — британкой Кэти Боултер, выигравшей в прошлом сезоне два титула на турнирах WTA и занимающей в мировой классификации 25-е место.

Евгений Федяков