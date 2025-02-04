Даниил Медведев бьет словом

Начало ABN AMRO Open, стартовавшего в Роттердаме крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,5 млн, было отмечено не только непростой победой, которую Даниил Медведев одержал над швейцарцем Станисласом Вавринкой, но и очередным инцидентом с участием россиянина. Во время смены сторон по ходу первой партии Медведев выплеснул раздражение на судью на вышке, вынесшего сильнейшему российскому теннисисту предупреждение за затяжку времени. Проведя в нынешнем сезоне всего три матча, Медведев уже в третий раз угодил в конфликтную ситуацию. Напомним, что по итогам недавнего Открытого чемпионата Австралии он получил два штрафа на общую сумму $76 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев на турнире в Роттердаме

Фото: Marcel ter Bals / DeFodi / Getty Images Даниил Медведев на турнире в Роттердаме

Фото: Marcel ter Bals / DeFodi / Getty Images

Главным ньюсмейкером дебюта ABN AMRO Open, крупнейшего европейского турнира АТР первых трех месяцев нынешнего сезона, стал его чемпион 2023 года россиянин Даниил Медведев. Перед стартом этого состязания российский теннисист объявил об увольнении своего второго тренера, экс-шестой ракетки мира Жиля Симона, который сотрудничал с ним на протяжении последних четырнадцати месяцев. В ноябрьском интервью «Ъ» Медведев утверждал, что продолжит работу с этим французом, помогавшим своему соотечественнику Жилю Сервара, под руководством которого россиянин стал игроком мировой элиты. Однако, судя по всему, неудачное выступление на Открытом чемпионате Австралии, где Медведев проиграл уже во втором круге, вынудило его произвести изменения в своей команде.

Резонансным получился и матч первого круга между Медведевым и 39-летним швейцарским ветераном Станисласом Вавринкой, который имеет на своем счету три победы на турнирах Большого шлема, а сейчас занимает в мировой классификации 155-е место. Эта встреча запомнилась не только упорной и временами очень красивой борьбой, но и очередным инцидентом с участием россиянина. Получив от судьи на вышке египтянина Аделя Нура замечание за затяжку времени при подаче в первой партии при счете 5:5 и 40:0, Медведев во время смены сторон обрушился на арбитра с жесткой критикой, высказанной в очень эмоциональной форме. По его мнению, в возникшей перед подачей паузе виновата была девочка, подающая мячи, а судья не разобрался в том, что произошло.

«Я был спокоен, а ты ищешь проблемы. С тобой явно что-то не так. Полный отстой. Я с тобой не говорил, ничего тебе не делал, а ты такое выдаешь… У тебя нет глаз. Ты такой плохой судья»,— кричал россиянин.

Дальнейшего продолжения этот конфликт пока не имел. Нур молча выслушал тираду Медведева, который вскоре уступил Вавринке тай-брейк первой партии, но в итоге одержал победу — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1. Будет ли Медведев наказан за свою несдержанность, пока неизвестно. Тем не менее каждый из трех его матчей в нынешнем сезоне был связан с конфликтной ситуацией. Напомним, что на недавнем Открытом чемпионате Австралии россиянин был оштрафован в общей сложности на $76 тыс. Сначала — на $10 тыс. за разбитую ракеткой сеточную камеру после неудачного розыгрыша во время первого матча против Касидита Самрея из Таиланда, а затем — на $66 тыс. за невыдержанность по ходу встречи второго круга с американцем Лернером Тьеном и пропуск пресс-конференции, которая должна была начаться около четырех часов ночи по местному времени.

Медведев всегда отличался повышенной эмоциональностью. Можно вспомнить, как на пути к решающему матчу US Open 2019 года, своему первому финалу на турнирах Большого шлема, он откровенно провоцировал публику на конфликт, заряжаясь дополнительной психологической энергией. Однако надо иметь в виду, что нынешние дисциплинарные истории с участием седьмого номера мировой классификации, не выигрывавшего титулов с мая 2023 года, происходят на фоне спада в его результатах и часто превращаются в информационный повод для лишних комментариев в прессе и на различных специализированных ресурсах, которые могут вызывать раздражение у самого теннисиста.

Что касается турнира в Роттердаме, где Медведев посеян под вторым номером, то в 1/8 финала он сыграет с 92-й ракеткой мира итальянцем Маттиа Беллуччи, который пробился в основную сетку через квалификацию и затем обыграл голландца Меса Роттгеринга, получившего wild card. Возглавил же роттердамский посев испанец Карлос Алькарас (3-й в мире), который сегодня вечером встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхюлпом (82-й).

Евгений Федяков