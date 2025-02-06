МИД КНР: Пекин не вмешивается в управление Панамским каналом

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин уважает суверенитет Панамы и никогда не вмешивался в дела, касающиеся Панамского канала. Госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что США рассматривают присутствие Китая в Панамском канале как угрозу нацбезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aris Martinez / File Photo / Reuters Фото: Aris Martinez / File Photo / Reuters

«Китай всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал его статус как постоянно нейтрального международного водного пути. Мы уважаем действия правительства Панамы по управлению и эксплуатации канала и никогда не вмешиваемся в дела, касающиеся канала»,— сказал Го Цзякунь на брифинге (цитата по RTHK).

В инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что Панамский канал «по глупости отдали Панаме после Соединенных Штатов», а теперь морским путем управляет Китай. Он пообещал «забрать его обратно». Президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил такой сценарий, а власти страны обратились в ООН. Накануне, 5 февраля, Госдеп сообщил, что власти Панамы решили не взимать плату за проход через канал американских судов. Управление Панамского канала эту информацию отрицает.

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. К 1999 году Панама получила контроль над судоходным каналом, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету. Крупнейшие «клиенты» канала — США, за ними следуют Китай и Япония. Дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на карибском и тихоокеанском входах в канал.

О притязаниях президента США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

Лусине Баласян