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Коммерсантъ FM
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Панама обратилась в ООН из-за заявлений Трампа

Постпредство Панамы при ООН направило генсеку организации Антониу Гутерришу жалобу из-за заявления президента США Дональда Трампа в инаугурационной речи о намерении «завладеть Панамским каналом». Как пишет Reuters, панамские власти попросили распространить письмо среди 15 членов Совета безопасности организации.

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба заявил, что страны ООН «воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».

В инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что Панамский канал «по глупости отдали Панаме после Соединенных Штатов», а теперь морским путем управляет Китай. «Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме. И мы должны забрать его обратно»,— подчеркнул господин Трамп. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил такой сценарий.

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. К 1999 году Панама получила контроль над судоходным каналом, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету.

Пропускная способность Панамского канала составляет до 14 тыс. судов в год, на него приходится до 3% всех мировых морских перевозок. Это приносит Управлению Панамского канала доходы в размере почти $5 млрд. Крупнейшие «клиенты» канала — США, за ними следуют Китай и Япония. Дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на Карибском и Тихоокеанском входах в канал.

О притязаниях президента США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

Лусине Баласян

Инаугурационная речь Дональда Трампа

Инаугурационная речь Дональда Трампа

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