Управление Панамского канала опровергло отмену платы за проход для судов США

Управление Панамского канала заявило, что не отменяло транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал. Госдеп утверждал, что панамские власти решили не взымать плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США.

«Ввиду распространенного Госдепом США объявления руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, оповещает, что не вносило в них никаких корректировок»,— говорится в заявлении управления канала в X.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп потребовал от властей Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов. В противном случае, как считает господин Трамп, Панама должна будет вернуть канал США. Президент Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки. Постпредство Панамы при ООН направило жалобу генсеку организации Антониу Гутерришу.

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