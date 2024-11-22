К цифровым платформам цепляют закон
Белый дом согласовал проект регулирования интернет-экономики
Правительство определило свои взгляды на цифровые платформы (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.) и их экономическое регулирование. Доработанный Минэкономики законопроект «О платформенной экономике» (теперь это пакет из трех проектов) вводит требования к деятельности платформ, штрафы за их нарушения и фиксирует права их работников как гражданско-правовые. В правительстве рассчитывают, что новое регулирование позволит снять противоречия, накопленные в процессе развития интернет-экономики, технологичность же платформ позволит государству фактически бесшовно «подключиться» к их регулированию за счет его собственной цифровизации, хотя целый ряд деталей только предстоит зафиксировать в подзаконных актах.
Белый дом пытается ввести понятные правила регулирования разросшейся в последние годы платформенной экономики
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Минэкономики завершило работу над законопроектом о платформенной экономике (есть у “Ъ”). Он описывает общие правила игры и систему отношений участников цифровых платформ, экстенсивный рост которых привел к накоплению в этой сфере ряда споров и конфликтов (см. “Ъ” от 27 сентября). Кроме того, к законопроекту Минэкономики разработало два законопроекта-«спутника» — поправки к КоАП и смежным законам. Пояснительная записка описывает цели этой активности как «создание безопасной цифровой среды» и «правовых условий развития и функционирования таких платформ посредством установления требований к их деятельности».
Новая версия законопроекта определяет платформенную экономику как совокупность экономических отношений в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ «для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях».
Платформы определены крайне широко — это информсистема, сайт, программа или их комбинация, обеспечивающие возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе для распространения и обмена информацией, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Отдельно проект вводит понятие «посредническая цифровая платформа» — это ЦП для взаимодействия ее оператора, партнеров и пользователей при заключении гражданско-правовых договоров, размещении заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок и оплаты товаров и услуг.
Документ (по данным “Ъ”, он сегодня будет размещен на портале для раскрытия проектов нормативных актов) детально описывает роли, права и возможности участников платформенной экономики, создавая основания для цивилизованного разрешения споров. Однако правительству предстоит еще определить ряд деталей на пути реализации законопроекта (предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года) — как минимум, это правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ, критерии отнесения их к посредническим, порядок их выявления, ответственное ведомство,— а также регламентировать вопросы госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.
Интерес властей к этой отрасли обусловлен стремительным ростом популярности платформ на потребительском рынке и их технологическим совершенством, ведущим к росту их влияния в экономике.
При этом технологически тренды «платформенной экономики» с ее опорой на данные и электронное взаимодействие позволяют государству де-факто бесшовно «подключиться» к их регулированию на волне собственной цифровизации. Как заявили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, ключевой задачей является создание сбалансированной и эффективной нормативной базы и правительство будет учитывать мнение участников рынка.
Впрочем, подход к регулированию отношений сотрудников и исполнителей, работающих через платформы, в текущей версии законопроекта не изменился: их предлагается считать не трудовыми, а гражданско-правовыми — операторам предусмотрена лишь возможность повышать уровень социальных и пенсионных гарантий для исполнителей. Вероятно, причина в том, что социальные платежи за «платформенно занятых» будут неизбежно переложены операторами в цены для потребителей, а инфляция объявлена одной из основных бед российской экономики (см. “Ъ” от 20 ноября). Впрочем, разработать поправки к КоАП о штрафах за нарушение закона для операторов платформ и для хозяйствующих субъектов — за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров — это разработать не помешало.
Прозрачность и процедуры для платформенной экономики
Комментарии
Многие важные предложения для отрасли Минэкономики учло в последней редакции документа, отмечают в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там рассчитывают на продолжение диалога, в том числе по тем нормам законопроекта, которые могут привести к определенным издержкам для цифровых платформ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов полагает, что регулирование онлайн-торговли поможет повысить прозрачность и предсказуемость отношений между всеми участниками рынка.
Глава ЦСР Павел Смелов отмечает «большое внимание», уделенное единству правового регулирования. «Отраслевые законопроекты, связанные с цифровой экономикой, не должны противоречить друг другу и создавать правовые коллизии. Так, согласно проекту, платформам разрешат повышать социальные или пенсионные гарантии для работающих через них без опасения, что эти отношения будут признаны трудовыми»,— говорит он. «Законопроект закрепляет большое количество процедур — от проверки партнера до изменений условий договора, ухудшающих положение человека, ведущего бизнес. Платформы не смогут бездумно штрафовать своих партнеров, теперь вводятся обязательные условия и прописана процедура — направление обоснования партнеру и рассмотрение возражений с его стороны»,— добавляет эксперт.
Ассоциация цифровых платформ также поддерживает одну из ключевых целей законопроекта — создать основной понятийный аппарат для платформенной экономики. «Мы в основном согласны с предложенными терминами и продолжаем участвовать в их обсуждении. Единая терминология позволит государству и бизнесу четко обрисовать регулируемую зону, а дальше этот понятийный аппарат можно будет использовать во всех сопутствующих отраслевых законопроектах. По-прежнему считаем, что законопроект о платформенной экономике может быть скорее рамочным и задавать общий курс, а дальнейшее обсуждение, например, платформенной занятости стоит развести по отдельным отраслевым законопроектам»,— говорят в ассоциации.