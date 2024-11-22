К цифровым платформам цепляют закон

Правительство определило свои взгляды на цифровые платформы (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.) и их экономическое регулирование. Доработанный Минэкономики законопроект «О платформенной экономике» (теперь это пакет из трех проектов) вводит требования к деятельности платформ, штрафы за их нарушения и фиксирует права их работников как гражданско-правовые. В правительстве рассчитывают, что новое регулирование позволит снять противоречия, накопленные в процессе развития интернет-экономики, технологичность же платформ позволит государству фактически бесшовно «подключиться» к их регулированию за счет его собственной цифровизации, хотя целый ряд деталей только предстоит зафиксировать в подзаконных актах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом пытается ввести понятные правила регулирования разросшейся в последние годы платформенной экономики

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС Белый дом пытается ввести понятные правила регулирования разросшейся в последние годы платформенной экономики

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Минэкономики завершило работу над законопроектом о платформенной экономике (есть у “Ъ”). Он описывает общие правила игры и систему отношений участников цифровых платформ, экстенсивный рост которых привел к накоплению в этой сфере ряда споров и конфликтов (см. “Ъ” от 27 сентября). Кроме того, к законопроекту Минэкономики разработало два законопроекта-«спутника» — поправки к КоАП и смежным законам. Пояснительная записка описывает цели этой активности как «создание безопасной цифровой среды» и «правовых условий развития и функционирования таких платформ посредством установления требований к их деятельности».

Новая версия законопроекта определяет платформенную экономику как совокупность экономических отношений в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ «для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях».

Платформы определены крайне широко — это информсистема, сайт, программа или их комбинация, обеспечивающие возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе для распространения и обмена информацией, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Отдельно проект вводит понятие «посредническая цифровая платформа» — это ЦП для взаимодействия ее оператора, партнеров и пользователей при заключении гражданско-правовых договоров, размещении заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок и оплаты товаров и услуг.

Документ (по данным “Ъ”, он сегодня будет размещен на портале для раскрытия проектов нормативных актов) детально описывает роли, права и возможности участников платформенной экономики, создавая основания для цивилизованного разрешения споров. Однако правительству предстоит еще определить ряд деталей на пути реализации законопроекта (предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года) — как минимум, это правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ, критерии отнесения их к посредническим, порядок их выявления, ответственное ведомство,— а также регламентировать вопросы госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.

Интерес властей к этой отрасли обусловлен стремительным ростом популярности платформ на потребительском рынке и их технологическим совершенством, ведущим к росту их влияния в экономике.

При этом технологически тренды «платформенной экономики» с ее опорой на данные и электронное взаимодействие позволяют государству де-факто бесшовно «подключиться» к их регулированию на волне собственной цифровизации. Как заявили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, ключевой задачей является создание сбалансированной и эффективной нормативной базы и правительство будет учитывать мнение участников рынка.

Впрочем, подход к регулированию отношений сотрудников и исполнителей, работающих через платформы, в текущей версии законопроекта не изменился: их предлагается считать не трудовыми, а гражданско-правовыми — операторам предусмотрена лишь возможность повышать уровень социальных и пенсионных гарантий для исполнителей. Вероятно, причина в том, что социальные платежи за «платформенно занятых» будут неизбежно переложены операторами в цены для потребителей, а инфляция объявлена одной из основных бед российской экономики (см. “Ъ” от 20 ноября). Впрочем, разработать поправки к КоАП о штрафах за нарушение закона для операторов платформ и для хозяйствующих субъектов — за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров — это разработать не помешало.

Венера Петрова, Олег Сапожков