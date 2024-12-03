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Коммерсантъ FM
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Государство и курьеров зовут покинуть платформы

Законопроект о маркетплейсах расколол экспертов

Первое публичное обсуждение законопроекта «О платформенной экономике» продемонстрировало наличие полярных взглядов на цифровые платформы у регулятора торговли, бизнеса и делового сообщества. Проект, разработанный по поручению Белого дома, призван ввести маркетплейсы и сервисы по доставке товаров и подбору исполнителей в правовое поле. Круглый стол по этой тематике вчера организовала Ассоциация цифровых платформ. Обсуждая изменения в работе новых экономических агентов, эксперты говорили о возможности сбалансировать интересы государства и рынка, оставив многие вопросы на саморегулирование. Представитель же Минпромторга сетовал на то, что только доставка товаров с платформ «оттянула» из других секторов экономики 1,5 млн работников, а кадровый дефицит ухудшает экономическое положение рентабельных отраслей.

В цифровых платформах кому-то видится будущее экономики, а кому-то — непроизводительное использование людей, которых было бы здорово поставить к станку

В цифровых платформах кому-то видится будущее экономики, а кому-то — непроизводительное использование людей, которых было бы здорово поставить к станку

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В цифровых платформах кому-то видится будущее экономики, а кому-то — непроизводительное использование людей, которых было бы здорово поставить к станку

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Вопросы регулирования цифровых платформ и экосистем обсудили вчера участники круглого стола, организованного Ассоциацией цифровых платформ (объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет»). На минувшей неделе, напомним, Минэкономики опубликовало разработанный им по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко законопроект «О платформенной экономике» (см. “Ъ” от 27 сентября, 22 ноября и 2 декабря), призванный ввести цифровые платформы как новый вид экономического агента в правовое поле, создать для них «правила игры» и отрегулировать вопросы распределения ответственности, а также платформенной занятости, разделив сотрудников платформ (которым нужны трудовые гарантии) от партнеров, несущих предпринимательские риски.

«У нас задача действовать поэтапно. Те вещи, которые мы постарались сейчас в законе сделать, должны были быть сделаны еще вчера»,— пояснил участникам первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, отметив, что в дальнейшем будет возможность доработать документ.

По мнению принявшего участие в обсуждении научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, всего есть шесть направлений регулирования платформенной экономики: качество продукции, контроль динамического ценообразования, конфиденциальность информации, налоговое обеление, платформенная занятость и модерация контента. Практически все они, по его словам, могут регулироваться в первую очередь через саморегулирование и в каких-то случаях — через опережающее регулирование. Глава набсовета АЦП Андрей Шаронов также отметил необходимость поиска баланса за счет синтеза регуляторных, контрольных механизмов, а также механизмов добросовестного саморегулирования, чтобы гибче и быстрее решать проблемы. В частности, к саморегулируемым можно было бы отнести большую часть вопросов, касающихся налоговой дисциплины как операторов цифровых платформ, так и контрагентов, отметил он. Де-факто это уже происходит: как сообщило вчера «РИА Новости», крупнейшие маркетплейсы с 2025 года примут участие в эксперименте ФНС по расчистке рынка за счет выявления и предотвращения схем дробления бизнеса. Детали процесса глава ведомства Даниил Егоров обсудил вчера на встрече с руководителями Wildberries, Оzon, «ЯндексМаркета», «Мегамаркета» и «Авито». Маркетплейсы будут уведомлять ФНС о продавцах, соответствующих разработанным службой критериям.

Зачем нужен законопроект о платформенной экономике

Отметим, что за последние годы цифровые платформы стали заметным элементом экономической инфраструктуры — вплоть до того, что наличие пункта выдачи заказов вошло в перечень трех главных элементов, отличающих устойчивые и растущие муниципалитеты от депрессивных (см. “Ъ” от 17 сентября). Впрочем, у регулятора торговли, Минпромторга, вопросы, как выяснилось, вызывают не эти детали, а конкуренция платформ и промышленности за рабочие руки. Как отметил замглавы ведомства Никита Кузнецов, «у нас сейчас порядка 1,5 млн курьеров, скорее всего, их больше. Это, как правило, здоровые, физически сильные люди. И где-то полмиллиона, которые обслуживают сборку товаров». Чиновника явно беспокоил отток людей «из пока еще рентабельных секторов экономики либо тех секторов, которые еще могут расти, например производственных», и то, что в результате «часть рентабельных сегментов у нас станет нерентабельной».

Венера Петрова, Олег Сапожков

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