По правилам, но без обязательств

Минэкономики при участии Минпромторга и Минцифры по поручению аппарата Белого дома разработало законопроект «О платформенной экономике» — чтобы прекратить постоянные конфликты и защитить права работников, потребителей и партнеров в этой сфере, он регламентирует отношения всех ее участников между собой и обмен платформ данными с ФНС. В частности, однако, операторам цифровых платформ разрешат работать с исполнителями заказов по гражданско-правовым договорам, де-факто легализовав существующую практику, что может вызвать несогласие Минтруда, так как не обеспечивает уплаты страховых взносов и социальных гарантий для этой категории занятых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, которые через них идут, предложено признать гражданско-правовыми, а не трудовыми, следует из законопроекта «О платформенной экономике», который разработало Минэкономики (есть у “Ъ”). Ведомство разослало его на межведомственное согласование 17 сентября, министерства должны были представить свою позицию до 25 сентября.

Сам по себе законопроект — реализация поручения вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Целью документа, как поясняют в аппарате чиновника, было введение единых правил игры в этой сфере. Внимание к ней, напомним, регулярно приковывают конфликты, возникающие в многосторонних отношениях платформ, исполнителей, курьеров, пунктов выдачи заказов и т. п. «Государству важно обеспечить защиту прав потребителей, справедливую конкуренцию и предотвратить мошенничество»,— говорит собеседник “Ъ” в секретариате чиновника.

Новое регулирование будет распространяться на все цифровые платформы, при этом отдельно затронет так называемые посреднические ЦП, которые организуют многостороннее взаимодействие участников рынка, размещают предложения о продаже товаров и предоставлении услуг, дают возможность заключения сделок и расчетов на самой платформе и получают основной доход от сделок и услуг. Это «маркетплейсы (например, Wildberries, Ozon), заказ еды и такси (например, сервисы "Яндекса"), подбор исполнителей услуг (например, Skyeng), бронирование туристических услуг (например, "Яндекс Путешествия", Ostrovok)», говорит собеседник “Ъ”.

Проект подготовлен совместно с ЦСР, Минпромторгом и Минцифры. Он вводит единую терминологию (ПВЗ, «партнер—продавец», «партнер—исполнитель услуг», «оператор платформы» и т. д.) и правила их взаимодействия — так, платформы должны будут раскрывать обязательные условия в договоре (виды санкций, основания и порядок их применения, а также порядок обжалования решений платформы). Сейчас цифровые платформы часто меняют условия договора и не уведомляют об этом продавцов: только за пять месяцев 2024 года Wildberries изменил договоры с продавцами 12 раз, OZON — 13 раз за аналогичный период, отмечает собеседник “Ъ”. Также «платформы взимают штрафы и блокируют участников без оснований и уведомлений», и в правительстве намерены обязать их к цифровому внесудебному разрешению споров.

Законопроект требует введения правил и для взаимодействия платформ с покупателями и заказчиками — включая обязательства платформ перед пользователями — по защите прав потребителей и гарантиям качества услуг и товаров. Также предлагается обязать ЦП вести и обязательный информобмен с ФНС — ради прекращения «недобросовестного использования специального налогового режима для самозанятых при перепродаже товаров».

Еще одна область деятельности платформ, которую законопроект будет регулировать, касается взаимоотношений с исполнителями. Этому в текущей версии документа посвящена третья глава — «Особенности деятельности партнеров-исполнителей, лично оказывающих услуги на посреднических цифровых платформах». Минэкономики предлагает признать эти отношения гражданско-правовыми, правда, с рядом оговорок (см. «Ъ»-Онлайн). Как указано в проекте документа, предоставление исполнителю доступа к различным социальным гарантиям, например платным страховым пакетам, является правом, а не обязанностью оператора платформы. В то же время оператор обязан предоставить исполнителю, который готов участвовать в системе добровольного социального страхования, материальные и нематериальные преференции. Кроме того, последнему вменяется в обязанность контролировать число рабочих часов исполнителей, условия их работы, если речь идет о вредном и опасном производстве, и максимальный объем нагрузок при перемещении тяжестей.

Ранее, напомним, власти дискутировали по вопросу о страховых взносах и социальных гарантиях «платформенных» работников — и декларируемая проектом их «добровольность» может осложнить его судьбу. По крайней мере, на правительственном часе в Совфеде 25 сентября (в последний день согласования проекта) глава Минэкономики Максим Решетников, рассказывая об обсуждении инициативы с Минтрудом, остановился на осторожной формулировке «считаем, что с ними тоже нашли компромисс».

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков