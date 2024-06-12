Жить не по бирже

Новые санкции США фактически лишили Россию основной части биржевого валютного рынка. Теперь сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, уйдут на гораздо менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок. В обменниках Москвы доллар уже вечером 12 июня продавался по 200 руб. ЦБ заверяет, что с валютой на счетах граждан ничего не произойдет, и обещает формировать официальные курсы доллара и евро на основе котировок банков и цифровых платформ. Но эксперты говорят о рисках проблем с расчетами и в других иностранных валютах, а также по ряду финансовых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной части валютного рынка России теперь придется уйти в тень

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Основной части валютного рынка России теперь придется уйти в тень

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Власти США ввели жесткие санкции против последней крупной финансовой структуры РФ, на которую до сих пор не распространялись ограничения,— группы Московской биржи. Помимо самой торговой площадки, в SDN-List включены Национальный клиринговый центр (НКЦ), выполняющий расчеты по сделкам на разных рынках и функции центрального контрагента, а также Национальный расчетный депозитарий (НРД, находится под санкциями ЕС с 3 июня 2022 года). Одновременно Минфин США ввел санкции против банка «Точка» и расширил их на иностранные подразделения Сбербанка, ВТБ и ПСБ.

Санкции против биржи не стали неожиданностью: о такой возможности на рынке говорили с 2022 года, в том числе меньше месяца назад (см. “Ъ” от 13 мая). Поэтому сценарии действий на этот случай и у площадки, и у ЦБ РФ явно есть.

Первым шагом биржи стал запрет с 13 июня торгов долларом и евро, а также инструментами, в расчетах по которым используются эти валюты.

В мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов.

ЦБ при установке официального курса доллара и евро теперь будет руководствоваться разработанным еще осенью 2022 года указанием «О порядке установления… официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю». В частности, курсы будут определяться на основе сделок, «представленных в Банк России в составе отчетности кредитных организаций» либо полученных «в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов». То есть с внебиржевого рынка, который продолжит функционировать. Как поясняет управляющий крупной УК, такой механизм возможен: банки, у кого остались корсчета в долларах или евро, определяют курс с 10 до 11 утра на межбанковских торгах, а дальше сделки выполняются «вокруг полученного фиксинга».

В ЦБ сразу заверили, что компании и граждане смогут «продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», средства «на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», в отношении них действует прежний режим выдачи.

51,57 процента составила доля доллара и евро в общем объеме торгов на валютном рынке Московской биржи в мае.

Биржевые торги акциями, облигациями и другими рублевыми, в том числе производными, инструментами санкции формально не затрагивают. По словам собеседника “Ъ” в брокерской компании, «российские инвесторы продолжат торговлю на Московской бирже, как и раньше, но нерезиденты на них до снятия санкций не придут». Источник “Ъ” в другой брокерской компании допускает «локальный шок, который рынок переживет», а в дальнейшем даже «рост рублевой ликвидности» на рынке акций.

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов согласен, что в краткосрочной перспективе «может быть высокая волатильность и широкие спреды в обменниках», но в среднесрочной перспективе допускает даже укрепление рубля, поскольку «может снизиться отток капитала».

В ряде банков курсы продажи валюты уже резко выросли, по доллару — вплоть до 200 руб.

Однако в крупных банках спреды хотя и расширились, но остались в приемлемых рамках — 85 руб. (покупка) и 95 руб. (продажа).

Вместе с тем эксперты отмечают риски сложностей с использованием других финансовых инструментов. В частности, по мнению юриста АБ NSP Глеба Бойко, будут «затруднены торги незаблокированными иностранными ценными бумагами, учет которых осуществлялся без участия Euroclear и Clearstream». Партнер BKHK law firm Роман Хаминский добавляет, что остается открытым вопрос, «кто из недружественных юрисдикций присоединится к санкциям США против Московской биржи и НКЦ и как поведут себя дружественные».

Кроме того, по словам господина Хаминского, «валюта, находящаяся на брокерском или банковском счете, также может оказаться в зоне риска». В худшем случае он допускает «блокировку средств».

В целом санкции направлены на усложнение международных расчетов российских банков.

По словам старшего юриста КА Delcredere Евгения Коновалова, США продолжают тренд на активное применение вторичных санкций в отношении российских компаний и компаний из дружественных нам юрисдикций (прежде всего, Китай и ОАЭ) с целью прекратить обход санкций: «Усиливается давление на иностранные финансовые учреждения, обрабатывающие платежи, связанные с Россией».

В российских банках традиционно утверждают, что на их работу санкции не повлияют. Так, в Сбербанке отметили, что зарубежные подразделения «являются неотъемлемой частью групп» и на них уже распространялись санкционные ограничения. «США расширили санкции, включив в SDN подразделения и дочерние организации российских подсанкционных финансовых организаций в иностранных юрисдикциях (Гонконг, КНР, Киргизия). На эти подразделения и раньше распространялись блокирующие санкции США, но теперь они будут отражены в SDN персонально»,— подтверждает Глеб Бойко.

В ПСБ считают, что на работе зарубежных филиалов «новые санкционные ограничения не отразятся». В «Точке» говорят, что у клиентов «сохраняется возможность проводить трансграничные платежи в российских рублях».

Дмитрий Ладыгин, Ксения Куликова, Анна Занина, Виталий Гайдаев, Ольга Шерункова