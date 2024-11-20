Сальдо-мортале

Исследовательская компания CIES Football Observatory представила рейтинг, ранжирующий чемпионаты в соответствии с балансом их трансферных расходов и поступлений. Слишком явное лидерство в классификации лиг-доноров, естественно, принадлежит высшему английскому дивизиону, у которого за десять лет накопилось отрицательное сальдо, превышающее €11 млрд. Первой среди лиг-реципиентов также предсказуемо оказалась португальская, постоянно готовящая кадры для «большой европейской пятерки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters

Исследовательская компания CIES Football Observatory, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала любопытный рейтинг. В нем футбольные чемпионаты ранжируются в зависимости от баланса средств, потраченных ими на трансферы в минувшие десять лет, с 2014 года.

На самом деле речь идет, по сути, о двух классификациях — для лиг-доноров, которые инвестируют в трансферы больше, чем получают от продажи футболистов, и для лиг-реципиентов: они, наоборот, больше зарабатывают на продажах, чем инвестируют в усиление. В первой, естественно, с колоссальным отрывом лидирует высший английский дивизион, уже давно не имеющий равных в активности на рынке — причем прежде всего именно в активности покупательной. Его клубы за десять лет вложили в трансферы более €23 млрд, продав футболистов на €11,5 млрд (см. справку). Удивительно, но ближе всего к Английской премьер-лиге (АПЛ) расположился не какой-то из других чемпионатов «большой европейской пятерки» — итальянский, испанский, немецкий или французский, а чемпионат Саудовской Аравии — исключительно благодаря «ковровой» закупке суперзвезд летом 2023 года на €1 млрд.

Российская премьер-лига (РПЛ) попала в десятку классификации. Но — в основном благодаря уже почти забытым временам из прошлого десятилетия, когда обладала достаточной финансовой мощью, чтобы конкурировать за ведущих игроков даже с «большой пятеркой». В последнее время, особенно после 2022 года и введения «изоляционных» санкций, возможности клубов РПЛ резко снизились — вместе с превышением расходов над доходами.

Во второй классификации явным лидером оказался португальский чемпионат с положительным трансферным сальдо в €2,4 млрд. Это опять же предсказуемый результат. В октябре та же CIES Football Observatory представила рейтинг наиболее эффективных клубных академий. Его возглавила академия лиссабонской «Бенфики», почти сотня воспитанников которой в данный момент выступают в элитных дивизионах. Продуктивно работают и школы некоторых других португальских команд. Кроме того, они давно освоили практику доводки с целью перепродажи перспективных футболистов.

Примечательно, что авторы рейтинга «привязали» его к объявленной FIFA дискуссии об изменениях в ее регламенте по статусу и трансферам игроков. Ее спровоцировало громкое дело известного в прошлом французского футболиста Лассана Диарра. В октябре Европейский суд вынес решение по его иску. В нем Диарра требовал признать незаконными определенные положения регламента, касающиеся переходов игроков. В вердикте говорилось о том, что некоторые правила FIFA и в самом деле нарушают законы ЕС, поскольку противоречат принципам свободного перемещения рабочей силы. А юристы Лассана Диарра настаивали на том, что он может серьезно «переформатировать» трансферный рынок. CIES Football Observatory, как выяснилось, согласна с такой трактовкой, дав понять в примечании к своему рейтингу, что возможное падение трансферных цен в связи с изменениями угрожает прежде всего как раз лигам-реципиентам вроде португальской, поскольку их зависимость от трансферных поступлений намного сильнее, чем у лиг-доноров.

Алексей Доспехов